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11:05 24 Eylül 2019
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    İstanbul Atatürk Havalimanı için yıkım ihalesi açıldı

    © İHA /
    Türkiye
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    Geçen Nisan ayından itibaren tüm yolcu operasyonunu İstanbul Havalimanı’na devreden Atatürk Havalimanı’nda yıkım işlemi Devlet Hava Meydanları İşletmesi’nın (DHMİ) açtığı ihale ile başlıyor.

    Atatürk Havalimanı
    © AA / Ahmet Bolat
    Atatürk Havalimanı için 5 milyon dolarlık öneri
    Toplam 2 milyon 500 bin TL’lik bedelle açılan yıkım ihalesinde, yer hizmetleri kuruluşlarından Atatürk Havalimanı’nda faaliyetleri sona eren Çelebi, Havaş ve Sistem Lojistik ile Petrol Ofisi ve Müşterek Tesisler Alanında bulunan Betonarme Binalar yıkılacak.

    İhale adına ilan edilen şartname ise şu şekilde:

    1. Atatürk Havalimanın faaliyetleri sona ermiş olan Çelebi Hava Servisi A.Ş., Havaş ve Sistem Lojistik Ltd. Şti binaların, Fatma Yeliz Bıyık’tan alınan büfe ile Fahrettin Kerim Yurtbak’ tan alınan yeme içme mahalli ile Petrol Ofisi A.Ş. ve Müşterek Tesisler Alanında bulunan Betonarme Binalar, Akaryakıt ve Su Tankları ve bunların boru vana ve diğer ekipman ve fittings donanımlarının gerekli alet, edevat, avadanlık, kesme, sökme , kaldırma, taşıma ve istifleme araçlarının kullanılarak, İş Sağlığı ve Güvenliğinin ilgili prosedürlerini, söküm ve taşıma prosedürlerinin tamamını uygulayarak yıkım, söküm, taşıma ve SAHA 1 ve SAHA 2 ve SAHA 3’ten uzaklaştırma işleri KDV dahil 2.500.000,00 TL(İkimillyonbeşyüzbinTürkLirası) muhammen kira bedeli üzerinden açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

    2.Söz konusu hizmete ait Sözleşme Taslağı ve İhale Şartnamesi DHMİ Genel Müdürlüğü Pazarlama ve Ticaret Dairesi Başkanlığı veya İstanbul Atatürk Havalimanı Başmüdürlüğünden KDV dahil 100.-TL (Yüz Türk Lirası) karşılığında temin edilebilir.

    3.İhaleye katılmak isteyenler 100.000,00.-TL (Yüzbin Türk Lirası) geçici teminat vereceklerdir.

    4.Söz konusu hizmete talip olanlar 08/10/2019 günü saat 14:00’e kadar ihaleye katılma şartlarında belirtilen evrakları tamamlayıp DHMİ İstanbul Atatürk Havalimanı Başmüdürlüğü Evrak Birimine vereceklerdir. Belirtilen tarih ve saatten sonra yapılacak başvurular ile posta ile yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

    5.İstenilen belgeleri eksik, yanlış veya zamanında getirmeyenlerin müracaatları yapılmamış sayılacaktır.

    Atatürk Havalimanı
    © AA / İsa Terli
    Devir teslim tamamlanmasıyla Atatürk Havalimanı DHMİ'ye geçti 
    6.Söz konusu hizmet ile ilgili olarak daha önce Kuruluşumuza verilen dilekçeler geçersizdir.

    7.İhale 08/10/2019 Salı günü saat 14:30’ da İstanbul Atatürk Havalimanı Başmüdürlüğünde yapılacaktır.

    8.Kuruluşumuz yapılan bu ihalede 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu ile 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

    Etiketler:
    Açıklama, ihale, Yıkım, İstanbul Atatürk Havalimanı
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