Hatay Valiliği: Sınırdışı edilecek göçmenleri taşıyan kamyonet devrildi, 6 ölü ve 27 yaralı var

Hatay Valiliği, "İlimiz Reyhanlı ilçesinde 24.09.2019 Salı günü sabah saatlerinde sınır dışı edilecek düzensiz göçmenleri taşıyan askeri aracın devrilmesi sonucu altı kişi hayatını kaybetmiş, yirmi yedi kişi yaralanmıştır" açıklamasını yaptı.

Hatay'da Reyhanlı- Antakya karayolu Şehit Murat Özeker Hudut Karakolu yakınlarındaki askeri yasak bölgede sabah saatlerinde trafik kazası meydana geldi.

Sınırdışı edilecek olan Suriyeli kaçak göçmenleri taşıyan askeri araç, henüz bilinmeyen nedenle kontrolden çıkarak devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Kazada 6 kişi hayatını kaybederken, 2'si asker, 27 kişi de yaralandı.

Yaralılar Reyhanlı ve Hatay Devlet Hastanelerine kaldırılarak tedaviye alındı.

VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI

Hatay Valiliği, kazaya ilişkin açıklama yaptı. 6 kişinin öldüğü belirtilen açıklamada, "İlimiz Reyhanlı ilçesinde sabah saatlerinde sınır dışı edilecek düzensiz göçmenleri taşıyan askeri aracın devrilmesi sonucu 6 kişi hayatını kaybetmiş, 27 kişi yaralanmıştır. Yaralılardan 2'si askeri personel olup, olayla ilgili tahkikat devam etmektedir" denildi.