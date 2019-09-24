İstanbul'da 4.7 büyüklüğünde deprem

Kandilli Rasathanesi, Silivri açıklarında 4.7 büyüklüğünde deprem olduğunu duyurdu. AFAD ise depremin büyüklüğünü 4.6 olarak açıkladı.

İstanbul Silivri açıklarında saat 11:00 sıralarında bir deprem meydana geldi. 4.7 büyüklüğünde, 9.8 derinliğindeki deprem İstanbul'un birçok ilçesinden de hissedildi.

Kandilli Rasathanesi, saat 10:30'da 3.1 büyüklüğünde, saat 9:21’de de 2.5 büyüklüğünde öncü depremler meydana geldiğini belirtti.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ise depremin büyüklüğünü 4.6, derinliğini ise 5.3 km olarak açıkladı.

#DEPREM: İstanbul, Silivri'de saat 11.00'de 4,6 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir.



Gelişmeleri takip ediyoruz.



➡ https://t.co/cofXSurHiN — AFAD (@AFADBaskanlik) September 24, 2019

SİLİVRİ'DE BAZI OKULLAR BOŞALTILDI

İlk belirlemelere göre depremde can ya da mal kaybı yok. Depremin en çok hissedildiği Silivri'de bazı okullar tedbir amacıyla boşaltıldı. Öğrenciler dışarıya çıkarıldı.

Türk Kızılay da Twitter'dan yaptığı paylaşımda "İstanbul Silivri'de meydana gelen ve ilk belirlemelere göre 4.6 büyüklüğündeki deprem sonrası gelişmeler Kızılay ekiplerimiz tarafından yakından takip edilmektedir" ifadesine yer verdi.

İstanbul Silivri'de meydana gelen ve ilk belirlemelere göre 4,6 büyüklüğündeki deprem sonrası gelişmeler Kızılay ekiplerimiz tarafından yakından takip edilmektedir. #Deprem #İstanbul pic.twitter.com/05BzBAO8QP — Türk Kızılay (@Kizilay) 24 сентября 2019 г.

SİLİVRİ BELEDİYE BAŞKANI: DEPREM GERÇEĞİYLE YÜZLEŞMEMİZ GEREKİYOR

Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, "Olağan bir deprem. Şu ana kadar bir can kaybı veya yaralanma söz konusu değil ancak biz İstanbullular olarak deprem gerçeği ile yüzleşmemiz gerekiyor" dedi.

İSTANBUL VALİLİĞİ: HASAR İHBARI YAPILMADI

İstanbul Valiliği, Marmara Denizi Silivri açıklarında meydana gelen depremin ardından şu ana kadar herhangi bir hasar ihbarı yapılmadığını duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamada, İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan alınan bilgiye göre, Marmara Denizi Silivri Marmara Ereğlisi açıklarında saat 11.00'de 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldiği hatırlatıldı.

Açıklamada, "Deprem sonrasında ilimizdeki AFAD, AKOM, 112, 155, 156 ihbar hatlarına şu ana kadar herhangi bir hasar ihbarı yapılmamıştır" ifadelerine yer verildi.

Öte yandan, depremin merkez üssüne yakın bazı bölgelerde, öğrenciler tedbir amacıyla okulların bahçesine çıkarıldı.

AFAD: 3 ARTÇI DEPREM DAHA OLDU

AFAD Deprem Dairesi Başkanı Murat Nurlu, "4.6'lık depremin üç artçı depremi oldu" dedi.