İmamoğlu'na bağış yaptığı için kovulan İBB personeli işine geri döndü

Ekrem İmamoğlu'nun seçim sürecinde başlattığı kampanyaya 50 lira bağış yaptığı için işten kovulan İBB personeli Nuri Başkapan tekrar işe alındı.

İmamoğlu’na 50 TL’lik bağış yapmasının ardından İBB tarafından 31 Mayıs tarihinde sözleşmesi feshedilen, Ağaç ve Peyzaj AŞ personeli Başkapan'ın işine geri döndüğü belirtildi.

CHP’nin eski İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş, Başkapan’ın işe döndüğünü söyleyerek, "Ekrem İmamoglu’nun adaylık sürecinde düzenlenen kampanyaya 50 TL’lik bağış yaptığı ve yandaş medyaya yapılan kıyakları deşifre ettiği için işinden kovulan İBB çalışanı Nuri Başkapan, bu sabah işinin başına döndü. Başkapan’ı unutmayacağımızı söylemiştik… Teşekkürler İmamoğlu” dedi.

.@ekrem_imamoglu 'nun adaylık sürecinde düzenlenen kampanyaya 50 TL'lik bağış yaptığı ve yandaş medyaya yapılan kıyakları deşifre ettiği için işinden kovulan İBB çalışanı Nuri Başkapan, bu sabah işinin başına döndü. Başkapan'ı unutmayacağımızı söylemiştik... Teşekkürler İmamoğlu. https://t.co/TeVk0KsMpx pic.twitter.com/fHJXthjEUo — Barış Yarkadaş (@barisyarkadas) September 24, 2019

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