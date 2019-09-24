İmamoğlu'na bağış yaptığı için kovulan İBB personeli işine geri döndü

CHP’nin eski İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş, Başkapan’ın işe döndüğünü söyleyerek, "Ekrem İmamoglu’nun adaylık sürecinde düzenlenen kampanyaya 50 TL’lik bağış yaptığı ve yandaş medyaya yapılan kıyakları deşifre ettiği için işinden kovulan İBB çalışanı Nuri Başkapan, bu sabah işinin başına döndü. Başkapan’ı unutmayacağımızı söylemiştik… Teşekkürler İmamoğlu” dedi.
.@ekrem_imamoglu 'nun adaylık sürecinde düzenlenen kampanyaya 50 TL'lik bağış yaptığı ve yandaş medyaya yapılan kıyakları deşifre ettiği için işinden kovulan İBB çalışanı Nuri Başkapan, bu sabah işinin başına döndü. Başkapan'ı unutmayacağımızı söylemiştik... Teşekkürler İmamoğlu. https://t.co/TeVk0KsMpx pic.twitter.com/fHJXthjEUo— Barış Yarkadaş (@barisyarkadas) September 24, 2019
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