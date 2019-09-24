Boşanma aşamasındaki eşe cinsel saldırı davasında beraat

Boşanma aşamasındaki eşine cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla yargılanan sanığın beraatine karar verildi.
Duruşma savcısı esas hakkındaki mütalaasında, sanığın atılı suçu işlediğinin sabit olduğunun anlaşıldığını belirterek, 'Cinsel saldırı' suçundan 12 yıldan az olmamak üzere cezalandırılmasını talep etti. Sanık E.T., “Ben suçlamayı kabul etmiyorum. Beraatime karar verilsin” diye konuştu.
Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, sanık E.T.’nin 'Eşe karşı cinsel saldırı' suçunu işlediği yönünde mahkûmiyetini gerektirir her türlü şüpheden arındırılmış kesin ve inandırıcı delil elde edilemediğinden beraatine karar verdi.
İddianamede E.T.’nin cinsel saldırı suçundan 12 yıldan az olmamak üzere hapis cezası isteniyordu.
'SONUNA KADAR MÜCADELEMİZİ SÜRDÜRECEĞİZ'
Karara itiraz ederek İstinaf Mahkemesi’ne taşıyacağını ve hakkını aramaya devam edeceğini söyleyen Merve T., "Sonuna kadar mücadelemizi sürdüreceğiz. Savcılık bizim lehimize düşündüğü için aslında mutlu oldum. Mahkeme 'şüphe var' demiş. Bu şüpheleri giderdiğimiz taktirde bizim için maraton hala devam ediyor. Umudumuzu yitirmiyoruz. Ben mücadelemi asla yitirmeyeceğim. İnanıyorum ki buradan mutlaka ceza alacaktır. Umuyoruz ki istinafta haklı bir karar verilir. Bekleyeceğiz göreceğiz." diye konuştu.
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