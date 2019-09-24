Göç İdaresi: Türkiye'de geçici koruma altında 3.6 milyondan fazla Suriyeli bulunuyor

Göç İdaresi Genel Müdür Yardımcısı Yıldız, bir otelde düzenlenen 'Mülteci Alanında İyi Uygulamalar' konferansında yaptığı konuşmada, göç konusunda dünya genelinde zor bir dönemden geçildiğini söyledi.
Anadolu topraklarının tarih boyunca göç akımlarına tanık olduğunu ve göçmenlere ev sahipliği yaptığını belirten Yıldız, özellikle son yıllardaki ekonomik ve siyasi istikrar dolayısıyla Türkiye'nin bir cazibe merkezi haline geldiğini anlattı.
Türkiye'nin, dünyanın en çok mülteciye ev sahipliği yapan ülkesi konumunda olduğuna dikkati çeken Yıldız, şunları söyledi:
"Ülkemizde farklı statülerde yaşamaya devam eden yabancıların 3.6 milyondan fazlasına geçici koruma altındaki Suriyeliler oluşturuyor. Ayrıca çok sayıda Irak, Afganistan, Pakistan ve Orta Asya uyruklu yabancı da ülkemizde bulunuyor. Türkiye, göç eden kişilerin bir yandan güvenliklerini ve temel insani ihtiyaçlarını en hızlı biçimde yerine getirmeye çalışırken, bir yandan da beraberinde getirdikleri tüm kültürel kodları ve geçmişlerine duydukları bağı sürdürerek yaşayabilecekleri bir yaşam alanına sahip olmalarını temin etmeye çalışmaktadır."
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