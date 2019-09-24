Göç İdaresi: Türkiye'de geçici koruma altında 3.6 milyondan fazla Suriyeli bulunuyor

Göç İdaresi Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Sinan Yıldız, "Ülkemizde farklı statülerde yaşamaya devam eden yabancıların 3.6 milyondan fazlasını geçici koruma altındaki Suriyeliler oluşturuyor. Ayrıca çok sayıda Irak, Afganistan, Pakistan ve Orta Asya uyruklu yabancı ülkemizde bulunuyor" dedi.

Göç İdaresi Genel Müdür Yardımcısı Yıldız, bir otelde düzenlenen 'Mülteci Alanında İyi Uygulamalar' konferansında yaptığı konuşmada, göç konusunda dünya genelinde zor bir dönemden geçildiğini söyledi.

İnsanları ülkelerinden bir başka ülkeye göç etmeye iten birçok unsurun bulunduğunu belirten Yıldız, "İçinde bulunduğumuz süreçte küresel düzeyde meydana gelen çatışmalarda yaşanan hadiseler nedeniyle zorunlu göç hareketlerinde ciddi artışlar olmakta. Bu noktada da son dönemde en çok etkilenen ülke Türkiye" diye konuştu.

Anadolu topraklarının tarih boyunca göç akımlarına tanık olduğunu ve göçmenlere ev sahipliği yaptığını belirten Yıldız, özellikle son yıllardaki ekonomik ve siyasi istikrar dolayısıyla Türkiye'nin bir cazibe merkezi haline geldiğini anlattı.

Türkiye'nin, dünyanın en çok mülteciye ev sahipliği yapan ülkesi konumunda olduğuna dikkati çeken Yıldız, şunları söyledi:

"Ülkemizde farklı statülerde yaşamaya devam eden yabancıların 3.6 milyondan fazlasına geçici koruma altındaki Suriyeliler oluşturuyor. Ayrıca çok sayıda Irak, Afganistan, Pakistan ve Orta Asya uyruklu yabancı da ülkemizde bulunuyor. Türkiye, göç eden kişilerin bir yandan güvenliklerini ve temel insani ihtiyaçlarını en hızlı biçimde yerine getirmeye çalışırken, bir yandan da beraberinde getirdikleri tüm kültürel kodları ve geçmişlerine duydukları bağı sürdürerek yaşayabilecekleri bir yaşam alanına sahip olmalarını temin etmeye çalışmaktadır."