TBB Başkanı Feyzioğlu: İddia ediyorum böyle bir çalışmayı daha önce görmediniz

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Siirt'e giden TBB Başkanı Feyzioğlu, Yargı Reformu ile ilgili hazırlıkların tümünde başından sonuna kadar yer aldıklarını belirterek, reformu çok önemsediklerini söyledi.
Yargı reformunun tek başına çözüm olmadığını ama insanlara umutsuzluk vermeye de hiç kimsenin hakkı bulunmadığını anlatan Feyzioğlu, bu çalışmaların çözüm isteyen herkesçe desteklendiğini vurguladı.
Feyzioğlu, yol haritasını gördüklerini ve haklı bir umutla yaşadıklarını belirterek, "Bazı sürekli umutsuzlar ya da her çözüme bir sorun üretenler, 'Biz çok reform gördük, çok şey gördük. Hayata geçmedi, o olmadı, bu olmadı' diyor. İddia ediyorum, böyle bir çalışmayı, birlikte çalışmayı daha önce görmediniz" diye konuştu.
'YARGITAY DENETİMİNİ GETİRİYORUZ'
Hukuk fakülteleri, barolar ve çözüm isteyenlerin yargı reformunu sahiplendiğini aktaran Feyzioğlu, şöyle devam etti:
İlk paketin ekim ayında yasalaşacağına işaret eden Feyzioğlu, "Ekimde çıktığında önemli sorunları çözülmeye başladığını göreceksiniz. Mesela neyi çözecek? Mesela bugün istinaf mahkemelerinde kesinleşen ama 'Keşke Yargıtay da inceleseydi' denilen hassas konular var. Bu hassas konuların çoğunluğu düşünce özgürlüğüyle ilgili" dedi.
'ELİN ALMAN'I, FRANSIZ'I, İNGİLİZ'İ Mİ, BİZ Mİ DÜZELTECEĞİZ?'
"Düşünceyi ifade özgürlüğünde çeşitli sıkıntılar, uygulamadan kaynaklı yanlışlıklar olduğunu ben de söylüyorum. Kim düzeltecek bunu? Elin Alman'ı, Fransız'ı, İngiliz'i mi düzeltecek? Biz mi düzelteceğiz? Biz düzelteceğimize göre neyi getiriyoruz burada, Yargıtay denetimini getiriyoruz. Yani Türkiye'nin en üst mahkemesinin 'Düşünce özgürlüğü müdür yoksa örneğin terör propagandası mıdır? Düşünce özgürlüğü müdür yoksa hakaret suçu mudur? Yargıtayın yerleşik çok güzel içtihatları var. Bunları hayata geçirecek, bunları hakimlere, 'böyle uygulayın' dedirtecek bir sistem getiriyoruz."
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