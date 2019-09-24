Öcalan'ın avukatları İmralı’ya gitmek için başvurdu

Avukatları, İmralı Yüksek Güvenlikli F Tipi Cezaevi’nde tutuklu bulunan Abdullah Öcalan ile görüşmek için Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvuruda bulundu.

İmralı Yüksek Güvenlikli F Tipi Cezaevi’nde tutuklu bulunan Abdullah Öcalan’ın avukatları Raziye Turgut, Rezan Sarıca, Serbay Köklü ve İbrahim Bilmez, müvekkilleriyle 25 Eylül'de görüşmek için Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvuruda bulundu.

Artı Gerçek'in Mezapotamya Ajansı'ndan aktardığına göre Öcalan'ın avukatları Rezan Sarıca ve Nevroz Uysal, 8 yıl aradan sonra 2 Mayıs, 22 Mayıs, 12 Haziran, 18 Haziran ve 7 Ağustos tarihlerinde müvekkilleriyle görüşmüştü.