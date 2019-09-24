Öcalan'ın avukatları İmralı’ya gitmek için başvurdu

Artı Gerçek'in Mezapotamya Ajansı'ndan aktardığına göre Öcalan'ın avukatları Rezan Sarıca ve Nevroz Uysal, 8 yıl aradan sonra 2 Mayıs, 22 Mayıs, 12 Haziran, 18 Haziran ve 7 Ağustos tarihlerinde müvekkilleriyle görüşmüştü.
Avukatları, İmralı Yüksek Güvenlikli F Tipi Cezaevi’nde tutuklu bulunan Abdullah Öcalan ile görüşmek için Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvuruda bulundu.
Artı Gerçek'in Mezapotamya Ajansı'ndan aktardığına göre Öcalan'ın avukatları Rezan Sarıca ve Nevroz Uysal, 8 yıl aradan sonra 2 Mayıs, 22 Mayıs, 12 Haziran, 18 Haziran ve 7 Ağustos tarihlerinde müvekkilleriyle görüşmüştü.
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