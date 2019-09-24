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15:39 24 Eylül 2019
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    Ahmet Türk

    Yargıtay'dan KCK kararı: Ahmet Türk ve Leyla Güven'in cezaları onandı

    © REUTERS / BULENT KILIC
    Türkiye
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    KCK Ana Davası’nda yargılanan HDP milletvekilleri Leyla Güven, Pero Dündar ve Musa Farisoğulları ile görevden alınarak yerine kayyum atanan Mardin Büyükşehir Belediyesi Eş başkanı Ahmet Türk’e verilen hapis cezaları Yargıtay tarafından onandı.

    Van, adliye
    © AA /
    KCK ana davasında karar
    Yargıtay, Halkların Demokratik Partisi (HDP) Mardin Milletvekili Pero Dündar, HDP Diyarbakır Milletvekili Musa Farisoğulları’na “örgüt üyesi olmak” suçlamasıyla verilen 9’ar yıl, aynı suçlamayla DTK Eşbaşkanı ve HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven’e verilen 6 yıl 3 ay hapis cezasını onadı.

    “Örgüt yöneticisi olmak” suçlamasından HDP Van Milletvekili Tayip Temel’e verilen 18 yıl hapis cezası ise bozuldu.

    118 KİŞİ HAKKINDA HÜKMÜN ONANDI

    Yargıtay toplam 118 kişi hakkında verilen hükmü onarken, 36 kişi hakkında verilen hükmü bozdu.

    Yargıtay, “örgüt yöneticiliği” suçlamasından dönemin isim değişikliğine giden Barış ve Demokrasi Partisi (BDP) Eş Genel Başkanı Kamuran Yüksek, Ramazan Morkoç, Hüseyin Yılmaz, Salih Akdoğan, Senanik Öner, Bayram Altun’a verilen 21 yıl hapis cezasını da uygun buldu.

    Yine aynı suçlamayla Seda Akbaş Can’a verilen 18 yıl hapis cezasını yerinde bulan Yargıtay, Tamer Tanrıkolu’na verilen 18 yıllık hapis cezasını kısmi onarken, kısmi bozma kararı verdi.

    Yargıtay, Ercan Akyol için aynı iddiadan Adana 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanması devam ettiği için hakkındaki hükmün bozularak, dosyasının Adana’daki davayla birleştirilmesini onadı.

    Görevden alınan Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk
    © Sputnik / Sertac Kayar
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    AHMET TÜRK'ÜN CEZASINA DA ONAMA

    Yargıtay, Mustafa Ocaklık, Abdurrahim Tanrıverdi, Osman Ocaklık, Nazim Çağlak’a verilen 6’şar yıl 9’ar ay, Zübeyde Zümrüt’e verilen 5 yıl 2 ay, Serdar Ziriğ’e verilen 5 yıl, Murat Tuğrul 5 yıl 7 ay 15 gün, Mehmet Güzel ve Mehmet Aksünger, 4 yıl 8 ay 7 gün, görevden alınan Mardin Büyükşehir Belediyesi Eşbaşkanı Ahmet Türk’e verilen 1 yıl 3 ay hapis cezasını uygun buldu.

    36 İSİM HAKKINDA BOZMA KARARI VERİLDİ

    Yargıtay, “örgüt yöneticiliği” suçlamasından Ahmet Birsin, Mehmet Taş, Çimen Işık, Zöhre Bozacı, Turan Genç, Herdem Kızılkaya, Mehmet Akın, Mehmet Nimet Sevim, Lütfi Dağ, Kemal Aktaş’a verilen 21 yıl hapis cezasını, aynı suçlamayla 18 yıl hapis cezası verilen Necdet Atalay, Mazlum Tekdağ, Mikail Karakuş, Olcay Kanlıbaş, Ali Şimşek, Ümit Aydın, Ahmet Makas, Şinasi Tur, Abdullah Demirbaş, Tuncay Korkmaz, Ercan Sezgin, HDP Van Milletvekili Tayip Temel’in ceza kararını bozdu. Aynı suçlamayla Tamer Tanrıkolu’na verilen 18 yıllık hapis cezası da kısmi olarak bozuldu.

    Veysi Akar ve Türki Gültekin’e “örgüt üyeliği” suçlamasıyla verilen 6 yıl 9 ay hapis cezası ile Ahmet Ertak, Mesut Çetin ile Önal İsmail Öner’e aynı suçlamayla verilen 6 yıl 3 aylık hapis cezası kararını bozan Yargıtay, Heval Erdemli, Zeynel Mat, Sabahattin Dinç, Abdullah Bozkoyun, Mehmet Salih Yıldız, Alaattin Aktaş, Fethi Suvari, Ali Oruç’a verilen beraat kararını sanıklar aleyhine bozdu.

    Yargıtay, Ferhan Türk hakkında “örgüt üyesi olmak” suçundan verilen 6 yıl 3 ay hapis cezasıyla ilgili hükmü yeterli delil bulunmayarak bozan İstinaf Mahkemesi’nin kararını yerinde buldu.

    15 Temmuz darbe girişimine ilişkin Selahattin Demirtaş, “Türkiye’de bir darbe girişimi yaşandı. Parlamento bombalandı ve yüzlerce insan katledildi. HDP olarak darbelerden, askeri vesayetten çok çektik. Parti olarak darbenin bizi kurtaracağına inanmadık. Biz öz gücümüze inandık” dedi.
    © Sputnik / Ömer Faruk Baran
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    NE OLMUŞTU?

    2009 yılında Kürdistan Topluluklar Birliği (KCK) operasyonları sırasında Barış ve Demokrasi Partisi üyesi yöneticilerinin de olduğu binlerce kişi gözaltına alınmıştı. “Ana dava” olarak adlandırılan dava, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan 7 bin 578 sayfalık iddianamenin kabulüyle Diyarbakır'da görülmüştü.

    Sekiz yıl süren davada 175 sanık hakkında "Devletin birliğini ve bütünlüğünü bozmak", "Terör örgütü üyesi ve yöneticisi olmak" ve "Terör örgütüne yardım ve yataklık etmek" suçlarından, 15 yıldan ağırlaştırılmış müebbete kadar değişen hapis cezası istenmişti.

    Diyarbakır 2. Ağır Ceza Mahkemesi 28 Mart 2017’de KCK Ana Davası kararı açıklanmış, 16 kişiye 21’er yıl, 95 kişiye 1 yıl 2 aydan 18 yıla kadar hapis cezası vermiş, davada yargılanan 43 sanık için beraat kararı vermişti.

    Etiketler:
    KCK, Ahmet Türk, HDP, Leyla Güven
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