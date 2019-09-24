Diyarbakır'da korucular HDP binasına saldırdı: 5 gözaltı

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde meydana gelen patlamada yakınlarını kaybeden bir grup korucu, HDP Kulp İlçe Başkanlığı binasına saldırdı. Saldırıda 2 HDP'li darp edilirken, 5 korucu gözaltına alındı.

Kulp'ta geçtiğimiz gün meydana gelen patlamada yakınlarını kaybeden bir grup korucu, bugün öğlen saatlerinde HDP Kulp İlçe Başkanlığı binasına gelerek, saldırı girişiminde bulundu.

Binanın camlarının kırıldığı saldırıda 2 HDP’li yönetici de darp edildi. Olayın ihbar edilmesi üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi gönderildi.

Olay yerine gelen polis ekipleri, saldırıya karıştıkları iddiasıyla 5 korucuyu gözaltına aldı.

Saldırıda yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Korucuların HDP İlçe Başkanlığı önüne silahsız olarak geldikleri ve olayda silah kullanılmadığı öğrenildi.