Diyarbakır'da korucular HDP binasına saldırdı: 5 gözaltı

Kulp'ta geçtiğimiz gün meydana gelen patlamada yakınlarını kaybeden bir grup korucu, bugün öğlen saatlerinde HDP Kulp İlçe Başkanlığı binasına gelerek, saldırı girişiminde bulundu.
Olay yerine gelen polis ekipleri, saldırıya karıştıkları iddiasıyla 5 korucuyu gözaltına aldı.
Saldırıda yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Korucuların HDP İlçe Başkanlığı önüne silahsız olarak geldikleri ve olayda silah kullanılmadığı öğrenildi.
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