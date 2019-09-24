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15:38 24 Eylül 2019
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    Ankara - Batıkent - Zehirlenen köpekler

    Batıkent'te köpeklerin öldürülmesine ilişkin davada 5 yıl hapis istemi

    © Fotoğraf : DHA
    Türkiye
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    Ankara Batıkent'te bir grup sokak köpeğini zehirleyerek öldürmekle suçlanan 3 kişinin 'sahipli hayvanı öldürmek suretiyle mala zarar verme' ve 'çevreyi kasten kirletmek' suçlarından en az 5 yıl 4'er ay hapis istemiyle yargılanmasına başlandı.

    Ankara - Batıkent - Zehirlenen köpekler
    © Fotoğraf : DHA
    Ankara'da köpekleri zehirleyenlere 5 yıl hapis istemi
    Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya sanıklardan Musa Devran, Levent Özcan ve müşteki Buket Özgünlü ile tarafların avukatları katıldı. Sanıklardan Aydın Gölge'nin rahatsızlığını gerekçe göstererek katılmadığı duruşmada, Ankara Büyükşehir Belediyesi, Ankara Barosu Hayvan Hakları Kurulu, Ankara Barosu Toplumsal Davalar ve Hukuk Araştırmaları Merkezi, İstanbul Barosu Hayvan Hakları Merkezi, Adana Barosu ile Ekoloji Kolektifi Derneği avukatları da hazır bulunarak davaya müdahillik talebinde bulundu.

    'KÖPEKLER ZATEN SERSEMDİ'

    Ankara - Batıkent - Zehirlenen köpekler
    © Fotoğraf : DHA
    Türkiye’de bir ilk: Öldürülen sokak köpekleri için mahkemeden Ankara Büyükşehir’e davet

    Sanık Devran, arkadaşının köpekleri için Ulus'tan kemik aldığını, arabayla yola koyulup Yenimahalle'ye geldiklerinde dava konusu köpeklerin can çekiştiğini gördüğünü ifade ederek, "Köpekler zaten sersemdiler. Bir köpeğe de araba çarptı. Araçtaki kemikleri de köpeklere verdik." diye konuştu.

    Devran, artan kemikleri Aydın Gölge'ye verdiğini ancak kemikleri köpeklerine verip vermediğini bilmediğini söyledi ve hayvanları zehirlemediğini iddia etti.

    Sanık Özcan ise "Ben Musa'yı aldığımda poşet elindeydi. Poşette ne olduğunu bilmiyordum" dedi.

    Sanıklar beraat talebinde bulundu.

    'SÖZLÜ TACİZE UĞRADIK'

    Ankara - Batıkent - Zehirlenen köpekler
    © Fotoğraf : DHA
    16 köpeğin zehirlenmesinde şüphelilerin serbest kalmasına itiraz reddedildi
    Müşteki Buket Özgünlü ise 250 kadar sokak köpeğini beslediğini bildirerek, "Yenimahalle'de yerel hayvan görevlisiyim. Olay günü kendi köpeklerimi parka götürdüğümde sokaktaki köpekler can çekişiyordu. Arkamı döndüğümde 3 köpeğimin de titrediğini gördüm" ifadelerini kullandı.

    Özgünlü, köpekleri beslediği yerlerde sürekli sözlü tacize uğradığını, bir kişinin, "Sizin yüzünüzden oğlum okula gidemiyor" türü sözler söylediğini, kendisine patates atıldığını anlattı.

    Duruşmada tanık olarak dinlenen Özgünlü'nün arkadaşı Sercan Çetin de "Buket'le besleme yaparken sürekli sözlü tacize uğradık" dedi.

    Mahkeme, Özgünlü ile kurul ve dernek avukatlarının davaya müdahillik taleplerini kabul etti. Sanıkların haftada üç gün karakola imza vermelerine hükmeden mahkeme, eksiklerin giderilmesi için davayı erteledi.

    İddianamede, sanıkların Turgut Özal Mahallesi'nde 3'ü müşteki Özgünlü'ye ait olan 16 köpeği, "metomil" maddesi içeren böcek ilacına batırılmış tavuk eti vererek öldürdükleri belirtiliyor.

    Ankara Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi'nin "metomilin insan, hayvan ve bitkiler açısından kalıcı nitelik oluşturacak şekilde çevrenin kirletilmesi sonucu doğurabileceği"ne ilişkin savcılığa rapor verdiği aktarılan iddianamede, sanıklar hakkında, "haksız yere sahipli hayvanı öldürmek suretiyle mala zarar verme" ve "iştirak halinde çevreyi kasten kirletmek" suçundan en az 5 yıl 4'er ay hapisleri talep ediliyor.

    DAVAYA İLİŞKİN AÇIKLAMA

    Ankara Batıkent'te sokak köpekleri zehirlendi.
    © Fotoğraf : İHA
    Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden, sokak köpeklerinin zehirlenmesi soruşturmasına müdahillik talebi
    Müşteki Özgünlü ve avukatı Tuğba Gürsoy, davanın ardından adliye önünde gazetecilere açıklamada bulundu.

    Özgünlü, sanıkların eylemi sonucunda Tarçın, Ceviz ve Fıstık adlı 3 köpeğini olay nedeniyle kaybettiğini dile getirerek, "70 derece ısıda hayvanların ciğerlerini parçalamışlar, maalesef. Sahipli ya da sahipsiz hayvan ayrımı yapmıyoruz, hepsi bizim" dedi.

    Avukat Gürsoy da "Kasten yapılmış bir eylem söz konusu. Bilerek ve isteyerek bu kişiler geldi ve köpekleri zehirledi. Üstelik bu olayın öncesi de var. Buket Hanım, sürekli orada besleme yapıyor, yaklaşık 250 köpeğe bakıyor. Defalarca tehdide, hakarete uğramış. 'Buradan çocuklarımız geçemiyor, Bu hayvanları buradan alın' gibi. Besleme yapan insanlar tüm Türkiye'de bu şekilde hakaretlerle tehditlerle uğraşıyor. Biz hayvanlarla mı uğraşacağız, insanların kötü muamelesiyle mi uğraşacağız, bilemiyoruz" diye konuştu.

    Türkiye'de her yerde hayvanların zehirlendiğini, istismara uğradığını ancak önemsenmediğini ifade eden Gürsoy, "Bu dosya, hepsine örnek edecek niteliktedir. Adaletin tecelli etmesini umuyoruz." ifadelerini kullandı.

    Etiketler:
    Hapis istemi, Hapis, Dava, Köpek, Batıkent, Ankara
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