Türk jetleri Suriye hava sahasında uçtu

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ''Doğal Kararlılık Harekâtı kapsamında Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza ait iki F-16 ile bugün 14.00-16.00 arasında Suriye hava sahasında, Fırat’ın doğusunda uçuş icra edildi'' denildi
Doğal Kararlılık Harekâtı kapsamında Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza ait iki F-16 ile bugün 14.00-16.00 arasında Suriye hava sahasında, Fırat’ın doğusunda uçuş icra edildi.#MSB #TSK— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) September 24, 2019
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