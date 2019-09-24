Talas Belediye Başkanı'ndan 'başörtülü Selena Gomez' açıklaması

Kayseri Talas Belediyesi tarafından şehir merkezine asılan billboardlarda dünyaca ünlü yıldız Selena Gomez'e photoshopla başörtüsü takıldığı görüldü.

Başörtülü Selena Gomez'in bulunduğu billboardlar kısa süre içinde sosyal medyada en çok konuşulan olay haline geldi.

Konuyla ilgili Twitter hesabından açıklama yapan Belediye Başkanı Mustafa Yalçın ise şunları söyledi:

“Sosyal medyada birkaç ergen çocuğun şaka yollu ortaya attığı türbanlı 'Selena Gomez' çılgınlığı 'yuvarlanan kartopu' misali koca koca haber sitelerine malzeme oldu ya! Gülsem mi ağlasam mı bilemedim. Hatta 'Selena Gomez sayfasında bile yayınlandı' diyenler oldu. Halbuki fanların uydurması olmalı. Selena Gomez'in hesabında böyle bir şey yok. Bazıları mal bulmuş mağribi gibi saldırırken bazıları da yapılanı bize hiç yakıştıramamış. İşi gücü bıraktık, millete cevap yetiştirmek zorunda kaldık ya ben ona yanıyorum. Ha bir de yabancılar bizim hesabı takip ediyorsa bu da fena bir şey değil. Reklamın iyisi kötüsü olmaz derler.”

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