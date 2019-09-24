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20:18 24 Eylül 2019
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    Erdoğan BM Genel Kurulu'nda konuştu: Nükleer güç ya herkes için yasak ya da herkes için serbest olmalıdır

    © AA / Erçin Top
    Türkiye
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    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada "Nükleer güç ya herkes için yasak ya da herkes için serbest olmalıdır" ifadesini kullandı.

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda uluslararası politikaya dair değerlendirmelerde bulundu.

    Suriye bayrağı
    © AP Photo /
    'Suriye Anayasa Komitesi'nin oluşturulması ümit verici bir olay ancak yetersiz'
    Konuşmasına "Bugün dünyamızda ne hakların ne sorumlulukların gerektiği gibi paylaşılmadığı ortalıktadır. Şu an içinde bulunduğumuz kurum, 2. Dünya Savaşı sonrası bu adaletsizliği ortadan kaldırmak için kurulmuştur. Oysa bugün, uluslararası camia geleceği tehdit eden terör, iklim değişikliği gibi sorunlara çözüm üretme kabiliyetini kaybediyor" ifadesiyle başlayan Erdoğan, sözlerinin devamında Birleşmiş Milletler'in işleyişine ve bazı devlet yöneticilerine bir dizi eleştiriler sıraladı. 

    Erdoğan'ın açıklamalarında şunlar öne çıktı:

    • Sizlerin huzurunda tekrar ediyorum. Dünya 5'ten büyüktür. Zihniyetimizi de, kurumlarımızı da, kurallarımızı da değiştirmenin zamanı gelmiştir. Nükleer güç sahibi ülkelerle bunlara sahip olmayan ülkelerin varlığı tek başına dünyanın dengesini bozmaya yetiyor. Nükleer silah sahibi olanların, nükleer silahı olmayanları tehdit etmesi manidardır. Huzurlu gelecek için bu sorunu adalet temelinde çözelim. Nükleer güç ya herkes için yasak ya da herkes için serbest olmalıdır.

    'SURİYE KRİZİNİ SONA ERDİRME ZAMANI GELDİ'

    • Suriye krizini sona erdirme zamanı gelmiştir. Türkiye DEAŞ tehdidinden en çok zarar gören ülkedir. 
    • Bugün Türkiye, milli gelirine oranla dünyanın en fazla insani yardımda bulunan ülkesidir. 5 milyon sığınmacıya biz, ev sahipliği yapıyoruz. Türkiye'de, ABD'deki 29 eyaletin tek tek hepsinin nüfusundan fazla sığınmacı bulunuyor. Yani şu an, New York şehir nüfusunun yarısı kadar Suriyeli kardeşimizi topraklarımızda misafir ediyoruz. 40 milyon dolar harcama yaptık. Peki Türkiye'ye gelen bir şey var mı? Avrupa Birliği'nden gelen destek, bu da bizim milli gelirimize değil ha, şu an itibarıyla 3 milyar euro. Ülkemize gelen sığınmacılardan 365 bini güvenli hale getirdiğimiz bölgelere geri döndü. Nereye? Cerablus'a. Suriyeli sığınmacıların yarısı 18'in altında, ülkemizde doğanların sayısı 500 bine yaklaştı.

    'SURİYE'DE NE REJİMİN NE DE PKK'NIN KONTROLÜNDEKİ YERLERE DÖNÜŞ OLDU, SADECE TÜRKİYE'NİN GÜVENLİ HALE GETİRDİĞİ BÖLGELERE DÖNÜŞ OLDU'

    • Biz bunlara sadece barınma değil, eğitim, sağlık, hepsini sağlıyoruz. Milyonlarca masumu çok çabuk unuttuk. Aylan bebeği dünya çok çabuk unuttu. Unutmayın bir gün ola ki, aynı durum sizlerin başına da gelebilir. Çünkü Aylan bebekler bir değil, milyonlar...
    © AA /
    Erdoğan, konuşmasının Suriyeli sığınmacılara ilişkin bölümünde Aylan bebeğin fotoğrafını çıkardı.
    • Bütün bunlara karşı tedbirimizi almak zorundayız. Bu yılın ilk 8 ayında 32 bin düzensiz göçmeni denizlerde boğulmaktan kurtardık. 58 bin düzensiz göçmeni ülkelerine geri gönderdik. Buna rağmen topraklarımızda 5 milyon mazlumu barındırıyoruz. Bu çalışmalarda tek başımıza bıraktık. Suriye'de ne rejimin, ne de PKK'nın kontrolündeki yerlere dönüş olmuştur. Sadece Türkiye'nin güvenli hale getirdiği bölgelere dönüş oldu.

    'TÜRKİYE'NİN YENİ BİR GÖÇ DALGASINI DAHA KARŞILAMAYA TAHAMMÜLÜ VE İMKANI YOK'

    • Türkiye'nin yeni bir göç dalgasını daha karşılamaya ne tahammülü ne de imkanı var. Bu konuda herkesi, Türkiye'nin çabalarına destek vermeye çağırıyorum.
    • Bir önemli husus da Fırat'ın doğusundaki PKK/YPG yapılandırmasının ortadan kaldırılması. Tüm terör örgütlerine aynı mesafeden bakılmadıkça bu soruna çözüm bulamayız. ABD ile güvenli bölge oluşturulması yönündeki çalışmalarımız sürüyor. Niyetimiz öncelikle bir barış koridoru tesis ederek burada 2 milyon Suriyelinin iskanını sağlamaktır. Bu güvenli bölge ilan edildiğinde buraya 1.5-2 milyon Suriyeli göçmeni yerleştirebiliriz. Türkiye bunu tek başına kaldıramaz.
    © AA /
    Türkiye'nin kurulmasını istediği güvenli bölgenin sınırlarını gösteren harita.

    'DÖNECEK SURİYELİ SAYISINI 3 MİLYONA ÇIKARABİLİRİZ'

    • Bu bölgenin derinliğini Deyr-ez Zor - Rakka hattına indirebilirsek Avrupa'nın diğer bölgelerinden de dönecek Suriyeli sayısını 3 milyona çıkarabiliriz. Ülkemizin öncülüğünde Lübnan, Irak ve Ürdün'ün de katılımıyla uluslararası bir konferans düzenliyoruz. Küresel mülteci forumunun başarısına da önem veriyoruz. BM öncülüğünde bir bağışçılar konferansı düzenlenebileceğini de düşünüyoruz.
    • Akdeniz havzası daha başka sorunlarla karşı karşıyadır. Kıbrıs meselesi Rum tarafının uzlaşmaz tavrı nedeniyle çözülemedi. Türkiye Kıbrıs'ta garantördür, Yunanistan garantördür, İngiltere garantördür. Kıbrıs'taki sorunun sıfır garantiyle çözülebileceğini söyleyenlerin kötü niyetli olduğu ortadadır.

    'MISIR'IN SEÇİLMİŞ CUMHURBAŞKANININ MAHKEME SALONUNDA ÇIRPINARAK ÖLMESİ İÇİMİZDE KANAYAN BİR YARA'

    • Mısır'ın seçilmiş cumhurbaşkanının mahkeme salonunda çırpınarak ölmesi ve ailesinin defnine müsaade edilmemesi, içimizde kanayan bir yaradır. Sesinizi çıkarmadınız. Bu ülkeye yönelik tehditlerin de rasyonel bir şekilde çözüme kavuşturulmasını temenni ediyorum.

    'BEN MERAK EDİYORUM, BU İSRAİL NERESİDİR?'

    • Bugün adaletsizliğin en çok yaşandığı yerlerden biri, İsrail işgali altındaki Filistin topraklarıdır. Ben merak ediyorum bu İsrail neresidir? Bu İsrail'in toprakları nereleri kapsıyor? 1947'de neresiydi, 1949-67'de neresiydi ve şu anda İsrail neresidir? İsrail doymuyor. BM'nin İsrail'le ilgili aldığı kararları uygulamıyor. O zaman BM ne işe yarıyor? Türkiye olarak bizim bu konudaki tavrımız nettir, çözüm 1947 anlaşması temelinde, başkenti Doğu Kudüs olan bir Filistin devletinin kurulmasıdır.
    © AA /
    Erdoğan, BM Genel Kurulu'nda İsrail'in sınırlarıyla ilgili haritayı da gösterdi.
    • Size BM kürsüsünden soruyorum, İsrail devletinin sınırları neresidir? 1948 sınırları mıdır, 1967 sınırları mıdır yoksa daha başka sınırları mı vardır? Yüz yılın anlaşması denen girişimin amacı Filistin'i tamamen ortadan kaldırmak mı? Bunlar dünyayı kana mı bulamak istiyorlar? BM başta olmak üzere, uluslararası camianın tüm aktörleri vaatlerin ötesinde somut destek vermelidir. Filistinliler için yardım ve bayındırlık çalışmalarının etkin bir şekilde sürdürülmesi bu açıdan çok önemlidir. Türkiye, mazlum Filistin halkının yanında yer almaya devam edecektir.

    'KEŞMİR HALA ABLUKA ALTINDA VE 8 MİLYON İNSAN DIŞARI ÇIKAMIYOR'

    • Uluslararası toplumun hala yeterince ilgi göstermediği sorunlardan biri de Keşmir ihtilafıdır. Şu anda BM Güvenlik Konseyi'nin, BM'nin almış olduğu karara rağmen Keşmiş hala abluka altında ve 8 milyon insan dışarı çıkamıyor. Keşmirlilerin Pakistanlı ve Hintli komşularıyla birlikte geleceğe güvenle bakabilmesi için bu sorunun diyalogla çözümü şarttır.
    • Yeni Zelanda'daki Müslümanlara yönelik saldırı ne kadar yanlışsa, Sri Lanka'da saldırıların Hristiyanları ve Yahudileri hedef alması o kadar yanlıştır. Göçmenlere, özellikle Müslümanlara cehalet ve ön yargı ile yaklaşan herkes bu hastalıklı akımların yükselişine çanak tutuyor.

    VOLKAN BOZKIR'I ADAY GÖSTERDİ

    Erdoğan, sözlerine son verirken Türkiye'nin 75. BM Genel Kurul Başkanlığı'na talip olduğunu ve bunun için eski AB Başkanı ve Büyükelçi Volkan Bozkır'ı aday gösterdiklerini açıkladı.

    Etiketler:
    Adalet, eleştiri, Nükleer silah, nükleer güç, darbe, Abdülffetah Sisi, Filistin, İsrail, Mısır, Suriye, Donald Trump, BM Genel Kurulu, Recep Tayyip Erdoğan
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