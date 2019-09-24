İmamoğlu'ndan İstanbul Başakşehir Futbol Kulübüne ziyaret

Konuyla ilgi sosyal medyadan paylaşımda bulunan İmamoğlu, bir diğer İstanbul ekibi olan Kasımpaşaspor'u da ziyaret edeceğini söyledi.
İstanbul'un köklü kulüpleri Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş’ın başkanlarıyla bir araya gelmiştik, bugün de İstanbul’un Süper Lig’deki diğer temsilcisi Başakşehir Futbol Kulübü’nü ziyaret ettik. Yakın tarihlerde Kasımpaşaspor’u da ziyaret edeceğiz, tüm kulüplerimize başarılar. pic.twitter.com/UToa138Jxt— Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) September 24, 2019
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