İmamoğlu'ndan İstanbul Başakşehir Futbol Kulübüne ziyaret

İstanbul'un köklü kulüpleri Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş’ın başkanlarıyla bir araya gelmiştik, bugün de İstanbul’un Süper Lig’deki diğer temsilcisi Başakşehir Futbol Kulübü’nü ziyaret ettik. Yakın tarihlerde Kasımpaşaspor’u da ziyaret edeceğiz, tüm kulüplerimize başarılar. pic.twitter.com/UToa138Jxt — Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) September 24, 2019

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, kulüp başkanı Göksel Gümüşdağ'ın da yer aldığı ziyaretle ilgili, "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu, kulübümüzü ziyaret etti. Ekrem İmamoğlu, yöneticilerimizle fikir alışverişinde bulunup 2019-2020 sezonu için kulübümüze başarılar diledi. Görüşme sonunda başkanımız Göksel Gümüşdağ, İmamoğlu'na günün anısına plaket ve isminin yazılı olduğu forma hediye etti" denildi.Konuyla ilgi sosyal medyadan paylaşımda bulunan İmamoğlu, bir diğer İstanbul ekibi olan Kasımpaşaspor'u da ziyaret edeceğini söyledi.