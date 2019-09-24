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00:50 25 Eylül 2019
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    Çavuşoğlu: İnsani kriz daha da kötüleşirse bundan en çok Türkiye etkilenecek

    © AA / Cem Özdel
    Türkiye
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    Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Birliği'ne (AB) Suriyeliler konusunda Türkiye'ye verdiği taahhütleri yerine getirme çağrısında bulunarak, İdlib'deki insani durumdan en çok etkilenen ülkenin Türkiye olacağını ve oluşabilecek bir sığınmacı dalgasını kaldıramayacağını söyledi.

    © AA /
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    Bakan Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler (BM) 74'üncü Genel Kurulu toplantıları kapsamında AB tarafından düzenlenen Suriye konulu yüksek düzeyli toplantıda konuştu.

    Suriye'deki insani krize ilişkin martta Brüksel Konferansı düzenlediklerini belirten Bakan Çavuşoğlu, o zamandan bu yana Suriyelilerin acılarının daha da arttığını dile getirdi. 

    '300 BİN SURİYELİ KAPIMIZA DAYANMIŞ'

    Çavuşoğlu, "İdlib'e bakın. Gözlerimizin önünde bir felaket yaşanıyor. Bu insani kriz daha da kötüleşirse bundan en çok etkilenen Türkiye olacaktır. Zaten 4 milyon insanı kabul ederek kapasitemizin üzerine çıkmış bulunuyoruz. Şimdi 300 bin Suriyeli İdlib'den kapımıza dayanmış." ifadesini kullandı.

    İdlib'in nüfusunun, Türkiye'deki Suriyelilerin nüfusuna yakın olduğuna dikkati çeken Çavuşoğlu, böyle bir dalgayı kaldıramayacaklarının altını çizdi.

    'TÜRKİYE'YE VADEDİLEN MİKTARIN YÜZDE 95'İ FRIT KAPSAMINDA HESAPLANMIŞ'

    Suriyeliler bayram için ülkelerine gidiyor
    © AA / Ahmet Ekinci
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    Bakan Çavuşoğlu, AB ve diğer ülkelerin, Türkiye'nin sığınmacılara yönelik yardımlarından övgüyle bahsettiğini hatırlattı. Türkiye'nin sığınmacı için 40 milyar dolar harcama yaptığını vurgulayan Çavuşoğlu, bu noktada "bulunulan vaatlerin Türkiye'nin bugüne dek yaptıklarının çok gerisinde" kaldığına dikkati çekti.

    Çavuşoğlu,  AB'nin, Brüksel Konferansları kapsamında yaptığı taahhütleri Türkiye'ye yapılan yardımlar kapsamına almasını da eleştirerek, "Son Brüksel Konferansının finansal izleme dokümanında Türkiye'ye yapılması taahhüt edilen miktarın yüzde 95'i FRIT (Türkiye’deki Sığınmacılara Yardım) kapsamına alınarak hesaplanmış. Bunu anlamakta güçlük çekiyoruz. Çünkü FRIT zaten AB'nin 18 Mart mutabakatı kapsamında yaptığı taahhüdün bir parçasıdır." diye konuştu. 

    Aralıkta Cenevre'de düzenlenecek Küresel Sığınmacı Forumunun sığınmacılara yardım konusunda iyi bir fırsat olacağına işaret eden Çavuşoğlu, sığınmacılara yardımın ahlaki sorumlulukları olduğunu, dolayısıyla daha güçlü, somut ve sürdürülebilir destek beklediklerini yineledi. 

    Dün yayımlanan belgenin Türkiye'ye ilişkin bölümünde, Türkiye'ye 2019'da 2,9 milyar dolar yardımda bulunulduğu, bu yardımın 2,7 milyar dolarının FRIT kapsamında olduğu ortaya konmuştu.

    'GEREKLİ ŞARTLAR SAĞLANIRSA SURİYELİLER DÖNMEYE İSTEKLİ'

    Türkiye-Suriye sınırı, güvenli bölge
    © REUTERS / Amir Cohen
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    Çavuşoğlu, mali yardımların önemli olduğuna ancak masada başka sorunların da bulunduğuna dikkati çekerek, "AB üyelerinin sığınmacılar için daha çok yerleştirme alanı açması ve üçüncü ülke çözümlerini genişletmesi gerekir. Aynı zamanda güvenli ve gönüllü dönüş konusuna odaklanmamız gerekir." ifadesini kullandı. 

    Suriye'ye dönüşlerin sağlanması için krize sürdürülebilir siyasi bir çözüm getirilmesinin önemine vurgu yapan Çavuşoğlu, şöyle devam etti: "(Suriye) Anayasa Komitesinin kuruluş sürecini tamamladığımızı memnuniyetle ifade ediyorum. Siyasi çözüme yönelik en önemli adımdır. Türkiye'nin diğer Astana garantörlerinin kolektif çabaları bu belirleyici başarıyı getirdi. Siyasi süreci hızlandırırken aynı zamanda Suriye'de güvenlik koşulları ve sivil altyapıları sağlamamız gerekir ki Suriyeliler dönmeye istekli olsun." 

    'ŞU ANA KADAR 360 BİNDEN FAZLA SURİYELİ ÜLKELERİNE DÖNDÜ'

    Çavuşoğlu, Türkiye'nin sadece sığınmacı kabulünde değil bölgenin güvenliğinin sağlanmasındaki çabalarına da dikkat çekerek, "Şu ana kadar 360 binden fazla Suriyeli Türkiye'den, terörle mücadele operasyonlarımız sayesinde güvenliğin sağlandığı bölgelere döndü. Bu da gerekli şartlar sağlanırsa Suriyelilerin dönme konusunda istekli olduğunu ortaya koyuyor." ifadesini kullandı. 

    TÜRKİYE'DEN ÜLKELERİNE DÖNEN SURİYELİLER KONFERANSI

    Suriyeli öğrenciler
    © AFP 2019 / KARAM AL-MASRI
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    Türkiye'nin, Ürdün, Lübnan ve Irak ile Suriyelilerin dönüşüne ilişkin uluslararası bir sığınmacı konferansı düzenlemeyi planladığı bilgisini paylaşan Çavuşoğlu, başta AB ülkeleri olmak üzere meseleyle ilgili ülkeleri bu konferansta görmek istediklerini belirti. 

    Çavuşoğlu, Türkiye ile AB'nin sığınmacılar konusundaki iş birliğinin önemli olduğunu, krizin henüz bitmediğini aksine başka bir noktaya evrildiğini kaydetti. Türkiye'nin Suriyelilere yardım etmeyi sürdürdüğünü ifade eden Çavuşoğlu, Türkiye'nin aynı zamanda Suriye'ye yardımın ana koridoru olduğuna vurgu yaptı.

    Çavuşoğlu, "BM'nin Suriye'ye sınır ötesi insani yardımlarının çoğu bizim ülkemiz üzerinden yapılıyor. Bu da BM'nin Suriye'ye sağladığı tüm uluslararası insani yardımlarının yüzde 31'ine tekabül ediyor." diye konuştu. 

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    Etiketler:
    Suriyeli sığınmacılar, İdlib, Mevlüt Çavuşoğlu, Suriye, Türkiye
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