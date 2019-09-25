Erdoğan: Fırat'ın doğusunu terör örgütlerinden temizlemeye hazırlanıyoruz

Erdoğan, yaptığı açıklamada "Suriye'de terörden temizlediğimiz bölgelerde okulları, hastaneleri ve altyapı-üstyapı imkanlarını yeniden ayağa kaldırıyoruz" dedi.

"Şimdi aynı amaçla Fırat'ın doğusunu terör örgütlerinden temizlemeye hazırlanıyoruz" diyen Erdoğan, "Hem ülkemizdeki Suriyelilerin hem de güvenli hale getirdiğimiz bölgede ikamet eden kardeşlerimizin, kalıcı barış sağlanınca Suriye'nin yeniden inşasına katkıda bulunacak bireyler olarak yetişmelerini hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

Erdoğan, şöyle konuştu:

"Sizlerden de Türkiye'nin tüm insanlık adına yürüttüğü bu çabalara destek olmanızı bekliyoruz. Küresel işgücü piyasasının idamesi bakımından düzenli göçün sürdürülmesi ihtiyacı ortadadır. Teknolojik ilerlemenin eğitim, sağlık, finans ve tarım sektörlerde sağladığı radikal değişimlerden herkes faydalanmalıdır."