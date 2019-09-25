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09:56 25 Eylül 2019
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    Kemal Kılıçdaroğlu

    'Kılıçdaroğlu, seçimlere 4 yıl varken Cumhurbaşkanlığı tartışmasının açılmasından dolayı rahatsız'

    © AA /
    Türkiye
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    Hürriyet yazarı Abdülkadir Selvi, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanlığı tartışmasından rahatsız olduğunu söyledi. Selvi, "Kılıçdaroğlu, seçimlere 4 yıl varken Cumhurbaşkanlığı tartışmasının açılmasından dolayı rahatsız" dedi.

    © AA / Evrim Aydın
    Selvi: Kılıçdaroğlu beni arayarak 'Cumhurbaşkanlığı için kimseye söz vermedik' dedi
    Hürriyet gazetesi yazarı Abdülkadir Selvi, 'CHP'de Cumhurbaşkanlığı hesapları' başlıklı bugünkü yazısında, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçimlere henüz 4 ıyl varken Cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin tartışma açılmasından rahatsız olduğunu belirtti. 

    "CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanlığı tartışmalarının erken başladığı görüşünde" diyen Selvi, muhtemel adaylar Ekrem İmamoğlu ile Muharrem İnce'nin sürece ilişkin tavırlarını da yorumladı.

    Selvi'nin yazısının ilgili bölümü şu şakilde:

    "CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanlığı tartışmalarının erken başladığı görüşünde. Seçimlere 4 yıl varken Cumhurbaşkanlığı tartışmasının açılmasından dolayı rahatsız diyebilirim. Buna rağmen Cumhurbaşkanlığı tartışması hız kesmeden devam ediyor.

    İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Habertürk TV’de Didem Arslan Yılmaz’ın programında Cumhurbaşkanı adaylığıyla ilgili bir soruya “Ben önüne 5 yıllık plan yapmış, işine odaklanan bir belediye başkanıyım” yanıtını verdi. Elbette ki kapıyı kapatmadı. Zaten akıllı bir siyasetçinin şimdiden kendini bağlaması beklenemez. 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel’in deyimiyle, 'Cumhurbaşkanlığı hiçbir faninin elinin tersiyle iteceği bir makam değil”. Hele söz konusu başkanlık sistemi olunca “Cumhurbaşkanlığı makamı her faninin iki eliyle sarılacağı bir makamdır' demek daha doğru olur.

    İmamoğlu bu kez daha önceki açıklamalarından farklı olarak, adres olarak Kılıçdaroğlu’nu gösterdi. “Benim genel başkanım var. Genel başkanıma saygısızlık yapacak biri değilim” dedi.

    Kemal Kılıçdaroğlu - Abdullah Gül
    © Fotoğraf : DHA
    Selvi: Gül'ün ortak cumhurbaşkanı adayı olması konusunda CHP ile anlaştığı söyleniyor
    CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı olan Muharrem İnce ise 2023’te tekrar Cumhurbaşkanı adayı olacağını söylemişti. “Meydanlar dolacak, Muharrem İnce aday olacak. Bu böyle yarım kalır mı?” demişti. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise Cumhurbaşkanlığı seçimiyle ilgili yaptığımız konuşmada sürece damgasını vuracak değerlendirmeler yapmıştı. Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı adaylığı konusunda iki açıdan önemli bir perspektif sundu.

    'KILIÇDAROĞLU’NDAN İKİ NOKTA'

    Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanlığı tartışmasının şimdiden başlamasını doğru bulmadığını belirtti. 'Asla doğru bulmuyorum. Bugünden Cumhurbaşkanlığı’nı tartışmak doğru değil' dedi.

    Cumhurbaşkanı adaylığı konusunda kimseye söz vermediğini belirtti. Kılıçdaroğlu’nun 2023’e Abdullah Gül’e ortak Cumhurbaşkanı adayı olması yönünde söz verdiği iddialarını gündeme taşımıştım. Kılıçdaroğlu, 'Bu iddialar elbette doğru değil. Ki böyle bir şey mümkün de değil' diye konuştu."

    Etiketler:
    Cumhurbaşkanlığı seçimi, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), Kemal Kılıçdaroğlu, Abdülkadir Selvi, Hürriyet gazetesi
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