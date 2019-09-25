Rus savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Gemiye Çanakkale Boğazı geçişi sırasında Türk Sahil Güvenlik botu refakat etti.
Rus savaş gemisi 36 millik Çanakkale Boğazı geçişi sonrası Marmara Denizi'ne yol aldı.
Rus Donanması'nın Karadeniz Filosu'na bağlı, 151 borda numaralı savaş gemisi 'Azov', Çanakkale Boğazı'ndan geçti. Gemi, Marmara Denizi'ne doğru yol aldı.
Gemiye Çanakkale Boğazı geçişi sırasında Türk Sahil Güvenlik botu refakat etti.
Rus savaş gemisi 36 millik Çanakkale Boğazı geçişi sonrası Marmara Denizi'ne yol aldı.
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