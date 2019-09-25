İmamoğlu ile Soyer, Tarkan konserinde: Güzel şeyler yapacaksınız, inanıyoruz, yanınızdayız

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'le birlikte Açıkhava Tiyatrosu’nda Tarkan'ı dinlemeye gitti.

Gazeteciler, konser öncesinde ise İmamoğlu’na Tarkan ile ilgili görüşlerini sordu. İmamoğlu, bu soruya, "Tarkan’ı, ilk çıktığı günden beri takip ediyoruz, neticede 90’ların başıydı. Eşimle beraber dinliyoruz. Daha özel anları var bizim için ama onlara girmeyeceğim" yanıtını verdi. İmamoğlu, "Tarkan bir doğa aşığı. Birlikte bir proje olur mu?" sorusunu ise, "Neden olmasın. Tarkan gibi sanatçılarla her şey güzel olur" şeklinde yanıtladı.

'İSTANBUL'A GÜN GİBİ DOĞDUNUZ'

Konseri sırasında arkılarına bir süre ara veren Tarkan, kendisini izlemeye gelen İmamoğlu ve Soyer çiftine teşekkür etti. Soyer’in İzmir için çok güzel şeyler yapacağına inandığını belirten Tarkan, İmamoğlu için de "Güler yüzünüzle, samimiyetinizle, sahiciliğinizle gün gibi doğdunuz İstanbul’a. İnşallah çok güzel şeyler yapacaksınız. İnanıyoruz. Yanınızdayız. Sizi seviyoruz. Onurlandırdınız bu gece konserime gelerek" ifadelerini kullandı. Tarkan’ın sözleri, seyircilerden büyük alkış aldı.