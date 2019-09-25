Kurtulmuş: IMF küresel finans kapitalizminin önemli siyasal kurumlardan birisidir, kimse gizli görüşmeler yapmasın

CHP ve İYİ Parti'nin IMF ile görüşmesiyle ilgili konuşan AK Parti Genel Başkan vekili Numan Kurtulmuş, "Birileri istese de istemese de Türkiye bir daha IMF'nin kapısına muhtaç kalmayacaktır. Türkiye IMF defterini kapatmış, kenara atmıştır" dedi.

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, CHP ile IMF arasındaki görüşmeyle ilgili açıklamalarda bulundu.

IMF'nin 'küresel finans kapitalizminin önemli siyasal kurumlarından birisi' olduğunu söyleyen Kurtulmuş'un açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"IMF sadece ekonomik konularda tavsiyelerde bulunan bir kuruluş değildir. küresel finans kapitalizminin önemli siyasal kurumlardan birisidir. son söyleyeceğimi en başta söyleyeceğim. Birileri istese de istemese de Türkiye IMF'ye muhtaç kalmayacaktır. Türkiye IMF defterini kapatmıştır.

'TÜRKİYE IMF RAPORLARINA MUHTAÇ KALMAYACAKTIR'

Türkiye'deki bazı sıra dışı muhalif hareketlere de bu rahatsızlıktan dolayı destek verildiğini hep beraber izliyoruz. Türkiye IMF programlarına muhtaç kalmayacaktır. Kimse IMF ile gizli görüşmeler yapılmasın."