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12:59 25 Eylül 2019
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    Fahrettin Koca

    Sağlık Bakanı: 3 bin 732 internet sitesine erişim engellenecek

    © AA /
    Türkiye
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    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, mevzuata aykırı şekilde ürün satışı yapan 3 bin 732 internet sitesine erişimin engellenmesi için Erişim Sağlayıcıları Birliği'ne başvruru yapıldığını söyledi. Koca, internet siteleri ile yayıncı kuruluşlara ocak ayından bu yana 6 milyon 350 bin lira idari ceza uygulandığını açıkladı.

    Sağlık Bakanı Koca, internet siteleri üzerinden ilaç ve sağlık beyanıyla yapılan ürün tanıtım ve satışlarına yönelik bu yıl içinde yapılan faaliyetler hakkında bilgi verdi. 

    © AA /
    Türk Eczacılar Birliği hakkında soruşturma
    6197 sayılı Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanun'da, "İlaçların internet veya başkaca herhangi bir elektronik ortamda satışı yapılamaz. Eczane eczacıları ve eczaneler adına internet sitesi açılamaz" hükmünün yer aldığını anımsatan Koca, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) tarafından bu yıl içerisinde, internet üzerinden ilaç satışına yönelik 2 bin 319 internet sitesine erişimin engellenmesi için Erişim Sağlayıcıları Birliğine yazı yazıldığını ve 6 site hakkında suç duyurusu sürecinin başlatıldığını söyledi.

    Koca, kapatılan internet sitelerinde daha çok sporcuların kullandığı stereoidler, performans arttırıcı, gebelik sonlandıran ilaçlar, tıbbi mamalar ve saç dökülmesini engelleyici ürünlerin bulunduğunu belirtti.

    ALDATICI SAĞLIK ÜRÜNÜ TANITIM VE SATIŞIN 6 MİLYAN 350 BİN LİRA CEZA

    25 yaşındaki kadının kanı, içtiği ilaç yüzünden mavi renge döndü
    © Fotoğraf : Twitter/ New England Journal of Medicine
    25 yaşındaki kadının kanı, içtiği ilaç yüzünden mavi renge döndü
    Son zamanlarda en çok karşılaşılan ürün grupları arasında, zayıflattığı iddiasıyla 'Teff Tohumlu Çay' ve saç çıkardığı iddiasıyla tanıtımı yapılan 'mavi su' gibi ürünlerin yer aldığını ifade eden Koca, TİTCK tarafından bu tanıtımlara yönelik idari işlemlerin yürütüldüğü bilgisini verdi.

    Bakan Koca, "İnternet üzerinden yapılan tanıtımlara yönelik olarak 2019 yılı ocak ayından bugüne kadar sağlık beyanı mevzuatına aykırı şekilde ürün tanıtım veya satışının yapıldığı 3 bin 732 internet sitesi, erişimin engellenmesi amacıyla Erişim Sağlayıcıları Birliği'ne, 2 bin 456 internet sitesi de yapılan reklamların tüketiciyi aldatıcı ve yanıltıcı olması nedeniyle idari işlem uygulanmak üzere Ticaret Bakanlığı'na bildirildi. Ayrıca söz konusu tanıtım ve satışlardan dolayı toplam 16 kişi, internet sitesi ve firma hakkında Cumhuriyet Başsavcılıklarına suç duyurusunda bulunuldu. Bu yıl ocak ayından bugüne kadar sağlık beyanı mevzuatına aykırı şekilde ürün tanıtım veya satışının yapıldığı internet sitelerine 200 bin lira, televizyonda yapılan tanıtımlardan dolayı yayıncı kuruluşlara ise 6 milyon 150 bin lira olmak üzere toplam 6 milyon 350 bin lira idari ceza uygulandı" bilgisini verdi.

    Etiketler:
    Ticaret Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Para cezası, İlaç, Erişim engeli, İnternet sitesi, Türkiye, Eczane
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