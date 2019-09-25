Milyon euro'luk vurgunun son zanlısı da yakalandı

Adana'da bankalar arası para transferi yapan güvenlik şirketinden 4 milyon 795 bin euro'luk vurgun yaptığı ileri sürülen son zanlı da gasp dedektiflerinin operasyonuyla yakalanıp tutuklandı.
Cengiz K.’nin yatırmadığı parayı Burak Ekinci aldı. Yapılan şikayet üzerine şirkete teftiş gerçekleşeceği bilgisine ulaşan Burak Ekinci, yaptığı hırsızlığın ortaya çıkacağını fark etti. Açığını kapatmak isteyen Burak Ekinci, eşinin akrabası olan Mehmet Emin G.’den "Açığım var. Bana acil 400 bin TL para lazım" diyerek borç istedi. Mehmet Emin G., Burak Ekinci'ye "Borcunu nasıl geri ödeyeceksin" diye sordu.
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Mehmet Emin G. ve Mehmet G. de Burak Ekinci'ye olumlu yanıt verip yanlarına Hasan B.'yi de aldı. Bunun üzerine Ekinci, müfettişlerin daha erken geleceğini öğrenince planını erkene çekti. Güvenlik amiri Burak Ekinci, 25 Haziran Salı günü 9 milyon euro döviz sevkiyatı yapıldığı esnada yanındaki personele, “Bu paralarda eksik var gibi. Siz gidin diğer çuvalları getirin ben bunları kontrol edeyim” deyip içinde 4 milyon 795 bin euro bulunan iki çuvalı alarak kendisini bekleyen lüks otomobile binip kaçtı. Bu anlar saniye saniye güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
100 CİVARINDA GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜSÜ İNCELENDİ, 21 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Adana Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, Hasan B.’nin lüks aracıyla kayıplara karışan 4 şüphelinin yakalanması için talimat verdi. Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Gasp Büro Amirliği bünyesinde kurulan özel ekip, 100 civarında güvenlik kamerası görüntüsünü inceledi. Yaklaşık 30 milyon TL çalan Burak Ekinci'nin de aralarında bulunduğu 21 kişi gözaltına alındı.
Polis, Hasan B'yi takip ettikleri adresteki evden çıktığı sıra yanında bulunan Rıfat Ö. ve saklanmasına yardım ettiği iddia edilen Serdar P.'yi yakaladı.
Hasan B.'nin saklandığı Rıfak Ö.'nün evinde yapılan aramada, yaklaşık 250 bin lira para ele geçirildi. Poşet ve içinde bulunan paralarda parmak izi çıkan Vefa K. de düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.
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Hırsızlıktan daha önce haberi olmadığını iddia eden Hasan B.'nin, Mehmet Emin G. ve Burak E. ile Gülbahçesi Mahallesi'ne gittikten sonra ayrıldıklarını, Burak E.'nin çuvaldan kendisine az bir miktar para verdiğini öne sürdüğü öğrenildi.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan Hasan B., Rıfat Ö., Serdar P. ve Vefa K., Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi. Zanlılardan Hasan B. tutuklanırken, diğer zanlılar adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
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