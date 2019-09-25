Bilirkişi raporu hazırlanamadı, Berkin Elvan davası ertelendi

İstanbul Okmeydanı'nda polisin attığı gaz fişeğinin kafasına isabet etmesi sonucu yaşamını yitiren Berkin Elvan'ın 14. duruşması bugün İstanbul 17. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü.

Duruşmaya, tutuksuz sanık polis memuru Fatih Dalgalı Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla görev yaptığı Van'dan katıldı. Berkin Elvan'ın annesi Gülsüm ve babası Sami Elvan ile kardeşlerinin müdahil olarak hazır bulunduğu duruşmada, CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu ve HDP İstanbul Milletvekili Oya Ersoy'un da aralarında olduğu çok sayıda kişi izleyici olarak yer aldı.

Dosyanın, daha önce alınan, "Sanığın zet tüfeği (gaz tüfeği) kullanması sırasında talimatlara aykırı hareket edip etmediği, olayda kusuru olup olmadığı hususunun, dosyadaki Adli Tıp Kurumu, Jandarma Kriminal Laboratuvarları ve diğer bilirkişi raporları, zet tüfeği ve kapsülünün özellikleri, olay anına ilişkin görüntülerle diğer deliller göz önüne alınarak yeni rapor düzenlenmesi" ara kararı uyarınca, İzmir Foça Jandarma Okul Komutanlığında görevli iki gaz tüfeği eğitmeninden ve bir olay yeri inceleme uzmanından oluşan 3 kişilik bilirkişi heyeti oluşturulması için Foça Asliye Ceza Mahkemesini gönderildiği belirtilen duruşmada, söz konusu talimata henüz cevap gelmediği bilgisi tutanağa geçirildi.

MAHKEME HEYETİ BAŞKANI: HIRSIZLIK, GASP GİBİ DOSYALAR ÇABUK BİTİYOR

Beyanda bulunan Gülsüm Elvan, davanın bir türlü sonuçlanmadığını belirterek, bir an önce karara bağlanmasını talep etti.

Taraf avukatlarının konuşmalarından sonra konuşan Mahkeme Heyeti Başkanı, mahkeme olarak dosyayı almalarından itibaren gerekli olan tüm çabayı sarf ettiklerini belirterek, "Biz de bir an önce karar çıksın diye uğraşıyoruz. Gereken özeni gösteriyoruz. Hırsızlık, gasp gibi dosyalar çabuk bitiyor. Ama toplumsal dosyalar biraz güç dosyalar; araştırma gerektiriyor, raporlar bekleniyor" diye konuştu.

Davaya ilişkin ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, Foça Asliye Ceza Mahkemesi'ne yeni bilirkişi raporu alınması için gönderilen yazıya cevap verilmesinin beklenilmesine ve tanık olarak dinlenilecek zet tüfeği kullanan bir polis memuru hakkında zorla getirme emri düzenlenmesine hükmederek, duruşmayı 13 Kasım'a erteledi.

İddianamede, polis memuru Fatih Dalgalı'nın 'olası kastla öldürme' suçundan müebbet hapis cezasına çarptırılması isteniyor.