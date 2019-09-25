Kayıt
14:30 25 Eylül 2019
Canlı Yayın
    Arama

    Minibüsün açık kapısından düşüp ölen kadın 'asli kusurlu' sayıldı

    Twitter
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    0 02
    Abone ol

    Adana'da geçen sene kapısı açık minibüsten düşerek hayatını kaybeden kadın, adli tıp raporunda asli kusurlu sayıldı. kadının ailesi karara tepkili.

    Adana'da, seyir halindeyken kapısı açık olduğu ileri sürülen minibüsten düşerek hayatını kaybeden kadın, İstanbul Adli Tıp Kurumunun hazırladığı raporda "hareket halindeki araçtan inmek isteyerek kendi can güvenliğini tehlikeye attığı" gerekçesiyle asli kusurlu olarak değerlendirildi.

    © AA /
    Hatay Emniyet Müdürü Karabörk trafik kazası geçirdi: Eşi hayatını kaybetti
    Çukurova Üniversitesi yerleşkesinde geçen yıl 6 Haziran'da kapısı açılan dolmuştan düşerek yaşamını yitiren 3 çocuk annesi Servet Altundağ'ın ölümüne sebep olduğu iddiasıyla şoför Turgay A'nın yargılandığı mahkemeye ulaşan kusur raporunun ardından yargılama tamamlandı.

    Raporda, hayatını kaybeden Servet Altundağ'ın "Yolcu olarak bulunduğu minibüsün durmasını beklemeden, kendi can güvenliğini tehlikeye atarak hareket halindeki araçtan inmek istemesi sonucu kazanın meydana geldiği, Altundağ'ın gereken dikkat ve özen yükümlülüklerine aykırı davrandığı" sebebiyle asli kusurlu bulunduğu belirtildi."

    HAPİS CEZASINA ERTELEME

    Minibüsü durdurmadan yolcu kapısını açtığı gerekçesiyle tali kusurlu bulunan şoför Turgay A. ise mahkeme tarafından 1 yıl 8 ay hapse çarptırılıp hükmün açıklanması geriye bırakıldı.

    'ÖLEN DE EŞİM SUÇLU OLAN DA'

    Kazada eşini kaybeden Mehmet Altundağ,  yaptığı açıklamada, İstanbul Adli Tıp Kurumunun eşinin asli, şoförün tali kusurlu bulunmasına yönelik raporu nedeniyle büyük üzüntü duyduklarını söyledi.

    Diyarbakır’da trafik kazası sonrası çocuklar yolu trafiğe kapattı, sinyalizasyon sistemi yapılmasını istedi
    © İHA / SEDAT IRMAK
    Diyarbakır’da trafik kazası sonrası çocuklar yolu trafiğe kapattı, sinyalizasyon sistemi yapılmasını istedi
    Eşinin ölümüne neden olan şoföre verilen hapis cezasını az bulduğunu belirten Altundağ, Adli Tıp Kurumu raporuna tepki göstererek, şöyle konuştu:

    "Raporda ne hikmetse eşim asli kusurlu bulunmuş. Ölen eşim, suçlu olan eşim. Bu nasıl bir karar? Acaba Adli Tıp Kurumunda rapor yazılırken bir yanlışlık mı yapıldı diye düşünmekten kendimi alamıyorum. Eğer şoför hareket halindeyken dolmuşun kapısını açmasaydı eşim ölmeyecekti. Eşim ölünce 3 çocuğumla perişan olduk. Bu karar acımızı bir kat daha arttırdı."

    KARARA İTİRAZ

    Altundağ'ın avukatı Hikmet Kazancı da karara itiraz ettiklerini dile getirdi.Olaydan sonra 2 kusur raporu alındığını ve ikisinde de sanık sürücünün tam kusurlu olduğunun belirtildiğini anlatan Kazancı, şunları kaydetti:

    "Daha sonra İstanbul Adli Tıp Kurumundan alınan raporda diğer raporların tam tersine ölen yolcu asli kusurlu, sürücü tali kusurlu bulundu. Adli Tıp Kurumu raporu esas alınarak karar verildi. Araçta yolcu olarak bulunan birinin asli kusurlu olması mümkün değil, sürücü, hareket halindeyken durmadan kapıyı açmasıyla kaza meydana gelmiştir. Burada sürücünün diğer raporlarda olduğu gibi asli kusurlu olması gerektiğini düşünüyoruz. Yolcunun kazaya etken hareketi bulunmamakta, kapı açılmasaydı yolcu bu araçtan düşüp ölmeyecekti. Asli kusurun ölene, tali kusurun kazaya neden olan sürücüye verilmesi hayatın olağan akışına da uygun değildir. Karara itiraz ettik."

    KALDIRILDIĞI HASTANEDE ÖLMÜŞTÜ

    Konya'nın merkez Selçuklu ilçesindeki alt geçitte yaklaşık yarım saatte meydana gelen 3 zincirleme trafik kazasında, 2 kişi yaralandı.
    © AA / Ahmet Akbıyık
    Aynı bölgede yarım saatte 3 zincirleme trafik kazası
    Çukurova Üniversitesi kampüsünde geçen yıl 6 Haziran'da kapısı açık olduğu öne sürülen dolmuştan düşen 3 çocuk annesi Servet Altundağ (31) yaralanmış, kaldırıldığı hastanede bir hafta sonra yaşamını yitirmişti. Olayın ardından tutuklanan ve 6 yıla kadar hapisle cezalandırılması istemiyle hakkında dava açılan minibüs şoförü Turgay A, dava aşamasında, adli kontrol şartıyla tahliye edilmişti.

    Adana 23. Asliye Ceza Mahkemesindeki karar duruşmasında, İstanbul Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanan kusur raporu doğrultusunda, Altundağ asli kusurlu bulunmuş, şoför Turgay A. ise tali kusurlu bulunarak 1 yıl 8 ay hapse mahkum edilmiş, hükmün açıklanması geriye bırakılmıştı.

    Etiketler:
    Tepki, Ölüm, aile, Adli tıp, Kusur, Kadın, Minibüs, Adana
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    En büyük mikrobiyalitler Van Gölü'nde görüntülendi: Tahminimize göre 68-70 bin yaşında
    Karikatür
    Trump konuşurken bakanı uyudu
    Suudi Arabistan’da Patriot sistemi konuşlandırılmış yerlerin haritası
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet