Kayınpederinin bıçakladığı damat, ayrı yaşadığı eşinin kaldığı evi ateşe verdi

Samsun'un İlkadım ilçesinde ayrı yaşadığı eşinin kaldığı evde yangın çıkaran kişi, tutuklandı.
Gözaltına alınan Mehmet Ç. ise Gazi Polis Merkezi'ndeki ifadesinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Tedavisinin ardından hastaneden çıkıp eve giden ve eşyaları ateşe vererek kaçan Samet Ö., polis ekiplerince tekrar yakalandı.
Yangın ise itfaiye ekiplerince söndürüldü. Gazi Polis Merkezi'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
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