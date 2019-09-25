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14:30 25 Eylül 2019
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    Adil Gür

    A&G Araştırma Başkanı Gür: Üçüncü bir ittifak ortaya çıkabilir

    © Fotoğraf : Twitter
    Türkiye
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    A&G Araştırma Şirketi'nin Genel Müdürü Adil Gür, Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı'nın yanına yeni bir ittifakın eklenebileceği görüşünü dile getirdi.

    A&G Araştırma Şirketi'nin Genel Müdürü Adil Gür, Habertürk TV'de Veyis Ateş'in sorularını yanıtladı. 2023'te yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimine ilişkin olarak değerlendirmelerde bulunan Gür, "Türkiye’de yarın üçüncü bir ittifak çıkabilir. Üçüncü ittifakı yanına alan kazanır" ifadesini kullandı.

    İYİ Parti Grup Başkan Vekili Lütfü Türkkan
    © AA / Ömer Ural
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    Gür şunları söyledi:

    "Yeni bir perspektif açmak istiyorum. Biz hep şunu konuşuyoruz. Davutoğlu, Babacan parti kuracak, Millet İttifakı içerisinde yer alacak. Bu benim şahsi görüşüm. Bence Türkiye’de üçüncü bir ittifak ortaya çıkacak. Üçüncü bir ittifak.

    Saadet Partisi, Davutoğlu, Babacan ve İYİ Parti. Neden? Şayet CHP ve HDP zorlanırsa, CHP ve HDP’nin daha fazla yakınlaşması konuşulursa, böyle bir huzursuzluk olursa diyorum. Bu bir varsayım. Çok yazılıp çiziliyor. İYİ Parti AK Parti’ye doğru kayıyor. Efendim İYİ Parti ve MHP yer değiştirecekmiş. Bir sürü senaryolar yazılıyor. Tek cümle diyorum ki Türkiye’de üçüncü bir ittifak ortaya çıkacak. Ama üçüncü ittifakı yanına alan kazanır. Öyle bir durum var işte.”

    Etiketler:
    Seçim, araştırma, Cumhurbaşkanlığı, Recep Tayyip Erdoğan, Ekrem İmamoğlu, HDP, Devlet Bahçeli, MHP, Meral Akşener, İYİ Parti, Kemal Kılıçdaroğlu, CHP, Ahmet Davutoğlu, Anket, AK Parti, Ali Babacan, Adil Gür
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