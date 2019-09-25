AK Partili Yeneroğlu'ndan Yavaş yorumu: Bu erdemli duruşu takdir etmemiz gerekir

AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, kişisel Twitter hesabında Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın sözlerini takipçilerine aktardı.
"Aslında malumun ilamı olarak bu sözler dikkatimizi bile çekmemesi gerekirken, kim olursa olsun, siyasi görüşüne/partisine bakılmaksızın bu erdemli duruşu takdir etmemiz ve demokratik tepki kültürünün gereği olarak takipçisi olmamız gerekir."
Aslında malumun ilamı olarak bu sözler dikkatimizi bile çekmemesi gerekirken, kim olursa olsun, siyasi görüşüne/partisine bakılmaksızın bu erdemli duruşu takdir etmemiz ve demokratik tepki kültürünün gereği olarak takipçisi olmamız gerekir. https://t.co/ZBpw2JKAsp 5.04 itibarıyla pic.twitter.com/MP2rADwDs8— Mustafa Yeneroğlu (@myeneroglu) September 25, 2019
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