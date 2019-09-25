AK Partili milletvekilinin çalışanı, vekilin silahıyla intihar etti

Sözcü'den Saygı Öztürk’ün haberine göre, AK Parti Milletvekili emekli general Ünal'ın evinde 1 yıldır çalışan Nadira Kadirova dün sabah vekilin tabancasıyla yaşamına son verdi.

Habere göre Ünal’ın evinde rahatsız olan eşine bakmak için 1 yıldır bulunan Nadira’nın yanı sıra ev işleriyle ilgilenen başka bir Özbek çalışan da bulunuyor.

Kadirova’nın intiharıyla ilgili açıklama yapan ağabeyi Muhammet Ali Kadirova, şunları söyledi:

"Kardeşimin intihar etmesini gerektirecek herhangi bir durum yoktu. Önümüzdeki günler üniversite sınavı için kursa başlayacaktı. Bildiğimiz kadarıyla Nadira saat 08.48’de milletvekili Ünal’a ait tabancayla kalbine ateş etmiş. Bilkent Hastanesi’ne kaldırılan Nadira kurtarılamadı. Rapora göre 09.50’de ölüm gerçekleşmiş. Kardeşim 4 yıldır Türkiye’de yaşıyordu. Herhangi bir sorunu da yoktu. Bu intihar olayı bizi şaşırttı. Ayrıca Adli Tıp’taki işlemleri milletvekilinin devreye girmesiyle jet hızıyla tamamlandı. Bugün saat 22.00’da cenazesini uçakla ülkemize götüreceğiz."

Kadirova, olayla ilgili önemli şüpheleri bulunduğunu ve Adli Tıp’taki işlemlerin hızla yapıldığını ve kendilerine intiharla ilgili hiçbir bilgi verilmediğini söyledi.

AK Partili Ünal'ın ise olayla ilgili konuşmak istemediği belirtildi.