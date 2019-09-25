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16:01 25 Eylül 2019
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    Kılıçdaroğlu: IMF ile görüşme gizli kapaklı değil, ilk kez de yapılmıyor

    © AA / Evrim Aydın
    Türkiye
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    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, IMF ile yapılan görüşmeye yönelik eleştirilere, "Gizli kapaklı bir görüşme değil, ilk kez de yapılmıyor" sözleriyle yanıt verdi. Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bir dahaki seçimlerde seçilemeyeceğini öne sürdü.

    CHP lideri Kılıçdaroğlu, İstanbul'da gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

    © Fotoğraf : Twitter
    İYİ Partili Yılmaz: Görüşme talebi IMF heyetinden geldi
    CHP'li Faik Öztrak ile İYİ Partili Durmuş Yılmaz'ın IMF heyetiyle görüşme yapmasına yönelik eleştirilere değinen Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

    "IMF heyeti ne zaman Türkiye'ye geliyorsa sadece bakan ve bürokratlarla değil sivil toplum örgütleri ve akademik dünya ile görüşüyor. Gizli kapaklı bir görüşme değil, ilk kez de yapılmıyor. Hemen hemen her gelişlerinde yapılıyor. Üstü kapalı bir görüşme olarak sunuluyor. Kamuoyuna yansıması IMF ile iktidar arasındaki görüşmelerin üstünün kapatılmasına yönelik. Davet eden kim? Siz davet ettiniz. STK'larla da görüşüyorlar. Yeni bir olay değil."

    Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

    'ERDOĞAN BİR DAHA SEÇİLEMEYECEK'

    • Meral Akşener
      © AA / Emin Sansar
      Akşener: Erdoğan BM'de herkes için adalet, barış, özgürlük istedi, inşallah dönüşte bunu Türkiye'de hayata geçirir
      (İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in açıklamaları) Akşener'in düşüncelerine katılıyoruz. Türkiye'nin tek adam rejiminden kurtulması lazım. Türkiye ciddi bir ekonomik krizle karşı karşıya. Dünyada itibarı sıfırlanan bir Türkiye var. Güçlerin bir kişinin elinde toplanan bir Türkiye var. Bırakın partileri bu ülkede huzur isteyen herkes bu düzenden rahatsız. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi hiçbir yarar getirmedi. Türkiye bunu denedi, yaşadı ve gördü, bundan kurtulması lazım.

    • (31 Mart seçimleri soruşturmaları) İstanbul seçimleri YSK tarafından siyasal baskının talepleri neticesinde yenilendi. O dönemde yapılan siyasal iktidar 'Acaba ben İstanbul'u nasıl vermem, ranttan 17 yıldır besleniyorum, nasıl sürdürürüm' dedi. Ama İstanbullular buna izin vermedi. Sayın Ekrem İmamoğlu her kuruşun hesabını veren bir belediye başkanı olacak, biz de takipçisi olacağız.

    'ERDOĞAN BİR DAHA SEÇİLEMEYECEK'

    • Kemal Kılıçdaroğlu
      © AA /
      'Kılıçdaroğlu, seçimlere 4 yıl varken Cumhurbaşkanlığı tartışmasının açılmasından dolayı rahatsız'
      Seçimin birinci etabını tamamladık. Yerel yönetimlerde özellikle Millet İttifakı önemli bir başarı elde etti. Sıra geldi ikinci etaba. Cumhurbaşkanlığı seçimleri. Biz her an seçim olacakmış gibi çalışıyoruz zaten. Demokrasi, düşünce özgürlüğü, yargı bağımsızlığı gibi ortak paydamız var, bu payda çerçevesinde hep birlikte hareket ederiz. Her siyasi partinin farklı görüşleri olabilir ama belli konularda birlikte hareket ediyoruz. Bu birliğin Türkiye için yararı var.

    • (Cumhurbaşkanlığı seçimleri) Erdoğan bir daha seçilemeyecek. Yeter artık milletin yakasından düşmesi lazım. Enflasyon var, mutfakta yangın var, hangi yüzle milletin karşısına çıkıp 'bana oy verin' diyecek? Harcanan paraların hesabını veriyorlar mı? 

    • (Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş hakkındaki tutuklama kararı) Dünyaya 'Türkiye'de adalet var' diyoruz. Buna kim inanır? Tahliye edilmesi gerekirken hakimler devreye giriyor ve tutuklu kalıyor. Türkiye'de keyfi bir yönetimin olduğu, adaletin bir kişinin dudakları arasından çıkacak sözlere kaldığını gösteriyor. Sen kimsin? Hakim mi savcı mı? O çok iyi biliyor bunu söylediği zaman hakimlerin gereğini yapacak.

    Etiketler:
    Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, Meral Akşener, HDP, Millet İttifakı, İYİ Parti, Selahattin Demirtaş, Durmuş Yılmaz, Faik Öztrak, Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye, IMF, Recep Tayyip Erdoğan
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