Kılıçdaroğlu: IMF ile görüşme gizli kapaklı değil, ilk kez de yapılmıyor

CHP lideri Kılıçdaroğlu, İstanbul'da gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.
"IMF heyeti ne zaman Türkiye'ye geliyorsa sadece bakan ve bürokratlarla değil sivil toplum örgütleri ve akademik dünya ile görüşüyor. Gizli kapaklı bir görüşme değil, ilk kez de yapılmıyor. Hemen hemen her gelişlerinde yapılıyor. Üstü kapalı bir görüşme olarak sunuluyor. Kamuoyuna yansıması IMF ile iktidar arasındaki görüşmelerin üstünün kapatılmasına yönelik. Davet eden kim? Siz davet ettiniz. STK'larla da görüşüyorlar. Yeni bir olay değil."
Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
'ERDOĞAN BİR DAHA SEÇİLEMEYECEK'
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- (31 Mart seçimleri soruşturmaları) İstanbul seçimleri YSK tarafından siyasal baskının talepleri neticesinde yenilendi. O dönemde yapılan siyasal iktidar 'Acaba ben İstanbul'u nasıl vermem, ranttan 17 yıldır besleniyorum, nasıl sürdürürüm' dedi. Ama İstanbullular buna izin vermedi. Sayın Ekrem İmamoğlu her kuruşun hesabını veren bir belediye başkanı olacak, biz de takipçisi olacağız.
'ERDOĞAN BİR DAHA SEÇİLEMEYECEK'
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- (Cumhurbaşkanlığı seçimleri) Erdoğan bir daha seçilemeyecek. Yeter artık milletin yakasından düşmesi lazım. Enflasyon var, mutfakta yangın var, hangi yüzle milletin karşısına çıkıp 'bana oy verin' diyecek? Harcanan paraların hesabını veriyorlar mı?
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(Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş hakkındaki tutuklama kararı) Dünyaya 'Türkiye'de adalet var' diyoruz. Buna kim inanır? Tahliye edilmesi gerekirken hakimler devreye giriyor ve tutuklu kalıyor. Türkiye'de keyfi bir yönetimin olduğu, adaletin bir kişinin dudakları arasından çıkacak sözlere kaldığını gösteriyor. Sen kimsin? Hakim mi savcı mı? O çok iyi biliyor bunu söylediği zaman hakimlerin gereğini yapacak.
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