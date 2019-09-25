Kılıçdaroğlu: IMF ile görüşme gizli kapaklı değil, ilk kez de yapılmıyor

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, IMF ile yapılan görüşmeye yönelik eleştirilere, "Gizli kapaklı bir görüşme değil, ilk kez de yapılmıyor" sözleriyle yanıt verdi. Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bir dahaki seçimlerde seçilemeyeceğini öne sürdü.

CHP lideri Kılıçdaroğlu, İstanbul'da gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

CHP'li Faik Öztrak ile İYİ Partili Durmuş Yılmaz'ın IMF heyetiyle görüşme yapmasına yönelik eleştirilere değinen Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

"IMF heyeti ne zaman Türkiye'ye geliyorsa sadece bakan ve bürokratlarla değil sivil toplum örgütleri ve akademik dünya ile görüşüyor. Gizli kapaklı bir görüşme değil, ilk kez de yapılmıyor. Hemen hemen her gelişlerinde yapılıyor. Üstü kapalı bir görüşme olarak sunuluyor. Kamuoyuna yansıması IMF ile iktidar arasındaki görüşmelerin üstünün kapatılmasına yönelik. Davet eden kim? Siz davet ettiniz. STK'larla da görüşüyorlar. Yeni bir olay değil."

Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

'ERDOĞAN BİR DAHA SEÇİLEMEYECEK'

© AA / Emin Sansar Akşener: Erdoğan BM'de herkes için adalet, barış, özgürlük istedi, inşallah dönüşte bunu Türkiye'de hayata geçirir (İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in açıklamaları) Akşener'in düşüncelerine katılıyoruz. Türkiye'nin tek adam rejiminden kurtulması lazım. Türkiye ciddi bir ekonomik krizle karşı karşıya. Dünyada itibarı sıfırlanan bir Türkiye var. Güçlerin bir kişinin elinde toplanan bir Türkiye var. Bırakın partileri bu ülkede huzur isteyen herkes bu düzenden rahatsız. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi hiçbir yarar getirmedi. Türkiye bunu denedi, yaşadı ve gördü, bundan kurtulması lazım.

Akşener'in düşüncelerine katılıyoruz. Türkiye'nin tek adam rejiminden kurtulması lazım. Türkiye ciddi bir ekonomik krizle karşı karşıya. Dünyada itibarı sıfırlanan bir Türkiye var. Güçlerin bir kişinin elinde toplanan bir Türkiye var. Bırakın partileri bu ülkede huzur isteyen herkes bu düzenden rahatsız. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi hiçbir yarar getirmedi. Türkiye bunu denedi, yaşadı ve gördü, bundan kurtulması lazım. (31 Mart seçimleri soruşturmaları) İstanbul seçimleri YSK tarafından siyasal baskının talepleri neticesinde yenilendi. O dönemde yapılan siyasal iktidar 'Acaba ben İstanbul'u nasıl vermem, ranttan 17 yıldır besleniyorum, nasıl sürdürürüm' dedi. Ama İstanbullular buna izin vermedi. Sayın Ekrem İmamoğlu her kuruşun hesabını veren bir belediye başkanı olacak, biz de takipçisi olacağız.

'ERDOĞAN BİR DAHA SEÇİLEMEYECEK'