Kayıt
16:01 25 Eylül 2019
Canlı Yayın
    Arama
    Çiftlik Bank

    Çiftlik Bank davasında hakim, avukata sordu: Adresi bilmiyorsanız Uruguay'da nasıl bulacağız?

    © AA / İbrahim Yozoğlu
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    0 04
    Abone ol

    Kurucusu Mehmet Aydın ile birlikte 5'i firari 48 sanıklı Çiftlik Bank davasının bugün görülen duruşmasında hakim, sanık Osman Naim Kaya'nın avukatına "Adresi bilmiyorsanız Uruguay'da nasıl bulacağız?" sorusuyla tepki gösterdi.

    Kurucusu Mehmet Aydın ile birlikte 5'i firari 48 sanıklı Çiftlik Bank davasının bugün görülen 8. duruşmasına Düzgün Genç, Cudi Cumhur Yurdakul, Savaş Yıkılmaz'ın da aralarında bulunduğu 12 tutuksuz sanık ile 10 müşteki ve tarafların avukatları katıldı. 

    © DHA /
    Çiftlik Bank kurucusu Aydın'ın eşi ifade verdi: Arjantin ve Uruguay'da iki kez bulundum
    Müşteki Orhan Çabalar, sisteme 2017 yılında 35 bin TL civarında para yatırdığını, 4 bin lirasını geri alabildiğini belirterek sanıklardan şikayetçi olduğunu söyledi.  Müşteki Serdar Başkan, 60 bin TL para yatırdığını, 20 bin TL'sini geri aldığını, müşteki Kezban Gider Sağlık da bir kısmını aldığı borçlar ile birlikte toplamda 162 bin TL alacaklı olduğunu söyledi.

    Her iki müşteki de sanıklardan şikayetçi olduklarını söylediler. 

    'OSMAN NAİM KAYA URUGUAY'DA EV HAPSİNDE'

    Dosyanın firari sanıklarından Osman Naim Kaya'nın avukatı Tuğrul Güre, müvekkilinin Uruguay'da işlediği bir suç nedeni ile ev hapsinde tutulduğunu belirterek, istinabe yolu ile ifadesinin alınmasını talep etti. 

    © DHA /
    Yakınındaki isim, Çiftlik Bank kurucusu Aydın hakkında konuştu: Egosu yüksekti, işi bittiği adama saygısı da biterdi
    'ADRESİ BİLMİYORSANIZ URUGUAY'DA NASIL BULACAĞIZ'

    Mahkeme Başkanı Yaşar Barutçu, "Müvekkilinizin adresini söyler misiniz" diye sordu. Avukat Güre adresi bilmediğini beyan edince Barutçu, "Adresi bilmiyorsanız Uruguay'da nasıl bulacağız" dedi. 

    Sanıkların avukatları müvekkilleri aleyhine olan tedbir kararlarının ve adli kontrol hükümlerinin kaldırılmasını istediler. 

    Mahkeme, sanıkların gayrimenkulleri ve araçları dahil malvarlıkları üzerindeki tüm tedbir kararlarının kaldırılması talebini reddetti. Mahkeme ayrıca adli kontrol hükümlerinin kaldırılması yönündeki talepleri de reddederek duruşmayı erteledi. 

    Etiketler:
    Duruşma, Adres, Uruguay, Osman Naim Kaya, Mehmet Aydın, Avukat, Hakim, Dava, Çiftlik Bank
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    En büyük mikrobiyalitler Van Gölü'nde görüntülendi: Tahminimize göre 68-70 bin yaşında
    Karikatür
    Trump konuşurken bakanı uyudu
    Suudi Arabistan’da Patriot sistemi konuşlandırılmış yerlerin haritası
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet