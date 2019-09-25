Çiftlik Bank davasında hakim, avukata sordu: Adresi bilmiyorsanız Uruguay'da nasıl bulacağız?

Kurucusu Mehmet Aydın ile birlikte 5'i firari 48 sanıklı Çiftlik Bank davasının bugün görülen duruşmasında hakim, sanık Osman Naim Kaya'nın avukatına "Adresi bilmiyorsanız Uruguay'da nasıl bulacağız?" sorusuyla tepki gösterdi.

Kurucusu Mehmet Aydın ile birlikte 5'i firari 48 sanıklı Çiftlik Bank davasının bugün görülen 8. duruşmasına Düzgün Genç, Cudi Cumhur Yurdakul, Savaş Yıkılmaz'ın da aralarında bulunduğu 12 tutuksuz sanık ile 10 müşteki ve tarafların avukatları katıldı.

Müşteki Orhan Çabalar, sisteme 2017 yılında 35 bin TL civarında para yatırdığını, 4 bin lirasını geri alabildiğini belirterek sanıklardan şikayetçi olduğunu söyledi. Müşteki Serdar Başkan, 60 bin TL para yatırdığını, 20 bin TL'sini geri aldığını, müşteki Kezban Gider Sağlık da bir kısmını aldığı borçlar ile birlikte toplamda 162 bin TL alacaklı olduğunu söyledi.

Her iki müşteki de sanıklardan şikayetçi olduklarını söylediler.

'OSMAN NAİM KAYA URUGUAY'DA EV HAPSİNDE'

Dosyanın firari sanıklarından Osman Naim Kaya'nın avukatı Tuğrul Güre, müvekkilinin Uruguay'da işlediği bir suç nedeni ile ev hapsinde tutulduğunu belirterek, istinabe yolu ile ifadesinin alınmasını talep etti.

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Mahkeme Başkanı Yaşar Barutçu, "Müvekkilinizin adresini söyler misiniz" diye sordu. Avukat Güre adresi bilmediğini beyan edince Barutçu, "Adresi bilmiyorsanız Uruguay'da nasıl bulacağız" dedi.

Sanıkların avukatları müvekkilleri aleyhine olan tedbir kararlarının ve adli kontrol hükümlerinin kaldırılmasını istediler.

Mahkeme, sanıkların gayrimenkulleri ve araçları dahil malvarlıkları üzerindeki tüm tedbir kararlarının kaldırılması talebini reddetti. Mahkeme ayrıca adli kontrol hükümlerinin kaldırılması yönündeki talepleri de reddederek duruşmayı erteledi.