31 Mart seçimlerinde 'usulsüzlük' soruşturmasında 37 kişiye FETÖ'den dava

31 Mart'ta düzenlenen yerel seçimlerde usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla hakkında soruşturma başlatılan 37 kişi hakkında FETÖ'den dava açıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 31 Mart seçimlerinde usulsüzlük iddiasıyla hazırlanan 7 ayrı iddianamede, 3 sanığın 'FETÖ silahlı terör örgütüne üye olma', 34 sanığın da 'FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte yardım etme' suçundan cezalandırılması istendi.

Hazırlanan iddianameler gönderildiği İstanbul ağır ceza mahkemesince kabul edildi. Sanıklar ilerleyen günlerde hakim karşısına çıkacak.

Soruşturma kapsamında, 1 şüpheli hakkında 'yetkisizlik' kararı verilerek dosyası Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi. Yine ifadesi alınan aynı dosya kapsamında şüpheli olarak bulunan 5 kişi hakkındaki soruşturma ise sürüyor.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığın'ın yürüttüğü 31 Mart yerel seçimlerinde usulsüzlük yapıldığı iddiasına ilişkin soruşturmada 3 ayrı dava açılmıştı.

Kadıköy ve Ataşehir'de seçimlerde usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla 41 sandık başkanı ve üyesi şüpheli hakkında 'görevi ihmal' suçundan üçer aydan birer yıla kadar hapis cezası istenmişti.