Adalar Belediye Başkanı Gül: Faytonlar ulaşım aracı olmaktan çıkarılacak

Habertürk'ten Kübra Demir'e son günlerde gündemden düşmeyen fayton tartışmaları ile ilgili açıklama yapan Gül, ekim ayında Adalar'daki ulaşım sistemine ilişkin yeni adımlar atılacağını söyledi.

Göreve gelir gelmez 'bu konuyu bir bomba gibi kucaklarında bulduklarını söyleyen Gül, "Çünkü geriye doğru zaman içinde burada iki dönem CHP'li belediye var. Ama büyükşehirde CHP olmayınca bu sorun kendi haline bırakılmış adeta bir çözümsüzlüğe doğru itilmiş. Sadece fayton değil; aslında bizim adalarımızda fayton resmi ulaşım aracı olarak görünüyor. Onun dışındaki ulaşım araçlarının tümü yasal nitelik taşımıyor. Örneğin buraya gelen herkesin bildiği küçük akülü araçlar var. Bunların hiçbiri resmi nitelik taşımıyor. Ama küçücük adada hem sayısı çoğalan fayton var ve bir de disipline olmaktan çıkarılmış atlar sorunu var. Hem diğer araçlar, bisiklet var. Doğrusu bizim açımızdan yayaların en özgür olması gereken adada neredeyse yayanın yürüyecek yeri kalmamış durumda. Bu nedenle biz ilk olarak bu en zor sorunu çözmek İBB ile birlikte adım attık. Bir ay önce bir çalıştay yaptık Büyükada'da. Faytoncular ve sivil toplum kuruluşları dahil konunun tüm taraflarını davet ettik ve konuştuk" dedi.

'ADADA ULAŞIM SİSTEMİNİ DEĞİŞTİRİYORUZ'

Çalıştay sonucundan Adada mevcut ulaşım sisteminin devam edemeceği kararı çıktığını belirten Gül, bu yüzden ulaşım sisteminin yakın zamanda değişeceğini söyledi.

Gül, ekim ayında bu yönde ilk adımın atılacağını ifade etti ve 'Yeni sistemde faytonlar olacak mı?' sorusuna şu yanıtı verdi:

"Bu tabii çok tarafları olduğu ve geleneksel de bir sektör olduğu için çözümü en zor konulardan biri. Ama benim şu ana kadar hem Büyükşehir ile görüşmelerimiz hem buradaki çalışmalarımız şunu gösteriyor. Çok büyük ihtimalle bir ani değişiklik olmazsa faytonlar mevcut şekildeki gibi ulaşım, taşıma aracı olmaktan çıkarılacak. Eğer sonuçta atları da adadan çıkarmayalım gene de geleneksel ada fotoğrafından tam olarak çıkmasın gibi bir görüş ortaya çıkarsa bu da ancak sembolik turistik niteliği ile kalabilir, adaya turistik bir boyut katması şeklinde kalabilir."

'YERİNE GELECEK ALTERNATİF KONUSUNDA NETLİK YOK'

Faytonlar yerine alternatif bir ulaşım aracı geleceğini belirten Gül, "Bunun çalışmaları yine Büyükşehir ile birlikte sürüyor henüz yerine gelecek alternatif konusunda bir netlik yok o yüzden şimdiden söyleyemiyorum. Ama asla motorlu araç olmayacak. Adaya motor sokmamamız gerekir. Adada yapılaşma olmaması gibi motorunda asla olmaması gerekir. Ama diyelim ki yeni bir toplu taşıma sistemi getirirsek bu gene elektrikli olabilir ama az sayıda çok insan taşıyan bir araç olması gerekir. Tamamen kendi tasarımımı ya da görüşmelerdeki olasılıkları anlatıyorum. Henüz net bir modeli kağıt üzerinde görmediğimiz için. Böyle bir sistemi geliştirmemiz gerekir. Ama bu yapılırken de hem bir yandan faytoncularla hem ada halkıyla hem sivil topluk kuruluşlarıyla hem İstanbul'dan adaya gelip gidenlerle görüşmelerimizi sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı.

'GÖZ GÖRE GÖRE BU SEKTÖR BU DURUMA GETİRİLMİŞ'

"Faytoncularla da görüşüyorum. Hem onların bir odası var. Oda başkanı ve yönetimiyle de görüşüyorum. Yönetim olmadan bizzat bu işten ekmek parası kazanan kardeşlerimizle de görüşüyorum. Evet onların da talebi var ama bu şu demek yıllar içinde bu atların ve sektörün daha insana yakışır düzeyde geliştirilmesi için hiçbir çaba sarfedilmemiş ve göz göre göre bu sektör bu duruma getirilmiş" diyen Gül, her gün sosyal medyada ya da ulusal medyada abartılı suçlamalarla karşı karışa kaldıklarını söyledi.

'KALACAKSA YENİ BİR YATIRIM YAPMAMIZ GEREKİYOR'

Sektörün 'kaderine terkedilmiş' olduğuna işaret eden Gül, "Asla hayvanlara eziyet denilebilecek görüntülere izin vermememiz gerekir ve mutlaka sürücülerin bugünden daha iyi bir eğitim düzeyine gelmeleri zorunlu" dedi ve ekledi:

"Kendileri de aynı şekilde işlerine bir çeki düzen verememişler. O yüzden ben bu şekilde sürdürülemez diyorum ama atlar daha az düzeyde, azaltılarak da olsa adada sembolik düzeyde kalacaksa yine veteriner, ahırlar, kendi eğitimleri, çünkü kendilerinin eğitimi de gerekiyor. Bunların tamamı dahil yeni bir yatırım yapmamız gerekiyor. Yeni imkanlar ve lojistik destek vermemiz gerekiyor."