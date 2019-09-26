Sabah yazarı: Gençlerin derdi like almak, ben sizi 'layklamıyorum' yavrum, I don't like you

Sabah yazarı Engin Ardıç, bugünkü yazısında gençlerin eğitimsiz kaldığını belirtti ve 'dertlerinin like almak olduğunu' söyledi. Ardıç, "Ben sizi 'layklamıyorum' yavrum, I don't like you" ifadelerini kullandı.

Sabah gazetesi yazarı Engin Ardıç, 'Mal fabrikası' başlıklı bugünkü yazısında son günlerde gündemde olan eğitim meselesine değindi.

"On binlerce öğrenci üzerinde yapılan bir araştırmaya göre: İlkokul dördüncü sınıf öğrencilerinin yüzde 40'ı okuduğunu anlamıyormuş. Ama biraz daha büyüyünce 'sosyal medyada' fikirlerini bildirecekler. Ona buna çatacaklar" diyen Ardıç, gençlerin 'dertlerinin like almak' olduğunu söyledi.

Ardıç'ın yazısının ilgili kısmı şu şekilde:

"Ama Internet'e giriyorlar.

YouTube izliyorlar.

Cep telefonları, yani ellerinde kamera var. Bol bol 'selfie' çekiyorlar.

On sekizi doldurunca oy hakları da olacak.

Hatta milletvekili seçilme hakları da...

Yemin metnini nasıl okuyacaklar kürsüden?

Şimdilik dertleri oy almak değil, 'like' almak...

Arkadaşları yok, 'tabletleri' var...

Milyonlarca "izleyenleri" var, hepsi yapayalnız...

Ben sizi "layklamıyorum" yavrum, I don't like you... Ama size acıyorum... Nota bilmeyen şarkıcılar bana küfür etmeye devam etsinler."