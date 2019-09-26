Kayıt
10:14 26 Eylül 2019
Canlı Yayın
    Arama
    Bilal Erdoğan

    Bilal Erdoğan: Bu ülkede mason olmayı kimse sorgulamıyor, meydanı başkalarına bırakmamamız lazım

    © AA / Ahmet Bolat
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    0 0 0
    Abone ol

    Türkiye Gençlik STK'ları Platformu (TGSP) Yönetim Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan, "Gençleri istismar eden odakları ifşa etmek zorundayız, bu ülkede mason olmayı kimse sorgulamıyor, meydanı başkalarına bırakmamamız lazım" dedi.

    © AA /
    Bilal Erdoğan: Hedefimiz o sohbet halkalarına cennette katılabilmek şerefine nail olmak için yaşamak
    Türkiye Gençlik STK'ları Platformu (TGSP) Yönetim Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan, Denizli Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi'nde TGSP tarafından ikincisi düzenlenen Ege Bölgesi Sivil Toplum Kuruluşları İstişare Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, 10 ilden gelen STK temsilcilerinin farklı alanlarda çeşitli çalışmalar yaptığını görmenin sevindirici olduğunu dile getirdi.

    Muhafazakar çizgideki STK'ların ulaşabildiği gençlik kesiminin, gençlerin yüzde 10'unun çok altında olduğunu aktaran Erdoğan, "Dolayısıyla yurt, burs, kurs faaliyetiyle çok büyük kitlesel ulaşımları yapmak mümkün değil. Örneğin sadece örgün eğitimde üniversitelerde 5 milyon civarında öğrenciden bahsediyoruz. Bunların yaklaşık 700 bini Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu yurtlarında barınıyor. Bizim bütün vakıflarımızın, derneklerimizin yurtlarının kapasitesi 60 bin, taş çatlasın 65-70 bin. Dolayısıyla bütün gayretimizi, bu 60 bin kapasiteli yurtları işletmek için gösterirken 700 bin öğrencinin olduğu YURTKUR'ları tamamen ıskalamış oluyoruz" diye konuştu.

    Erdoğan, birçok ulusal faaliyet gösteren TGSP üyesi vakıf ve derneklerin ciddi mali sıkıntıları olduğunu bildiğini belirterek, "Onun için hep ayağımızı yorganımıza göre uzatmalıyız. Sırtımızı sadece belediyelere, devlete dayayarak iş yapma hastalığına yakalanmamalıyız. Bu bir hastalık haline gelmemeli. Mümkün olduğunca kendi ayaklarımızın üzerinde duran işler yapalım" şeklinde konuştu.

    'FAALİYETLER ZENGİNLEŞTİRİLMELİ'

    Faaliyetlerin zenginleştirilmesi gerekliliğinin altını çizen ve TGSP Spor Komisyonu'nun hazırladığı "STK'larda Sportif Gelişim Rehberi"ni örnek veren Erdoğan, şunları kaydetti:

    "Sporda var olmak zorundayız. Çünkü siz gençlikle ilgili çalışma yapacaksanız, gençleri spora teşvik etmek doğru bir şey olduğuna göre, sporda gençler yoğunluklu olduğuna göre sporda olacağız. Her bir STK'nın muhakkak sporla ilgili bir iştigalinin olması lazım.

    Türkiye'de filanca hastalığın derneği var, falanca hastalığın vakfı var. Bakıyorsunuz tamamen Masonların oluşturduğu kuruluşlar, tamamen doktorların kendi ticaretleriyle ilgili organizasyonları. Bizim hastamız yok mu, var. Niye sağlıkla ilgili, hastalarla ilgili onlara destek olacak dernekler, vakıflar Türkiye'de Müslüman dindar insanlar tarafından kurulmamış bugüne kadar? Maalesef orada da bir iki dernek, vakıf dışında çok zayıf olduğumuzu görüyoruz."

    © İHA / ALPER SUAT TUTAŞI
    Okçular Vakfı'yla ilgili iddialara yanıt veren Bilal Erdoğan: Öyle bir şey yok
    Erdoğan, gençlere ulaşmanın yolunun onların nerede ne yaptıklarını tespit edip o alanda faaliyet yürütmekle olacağına işaret ederek, "Kültür sanat mı ilgilerini çekiyor, muhakkak kültür sanatta gençlerin ilgilerinin alternatifi doğru kültür sanat mecralarımız olacak. Çevre duyarlılığı olan gençlerle ilgili bizim mecralarımız olacak. Hayvan hakları ile ilgili bizim mecramız olacak. Bugün gündemde hangi toplumsal hassasiyet varsa bunların hepsi zaten inancımızın gereği olarak sahip çıkmamız gereken mesele.

    Yani Türkiye'de dindar insanlar kadar çevreci kimsenin olmaması gerekirken bize çevreden dayak atmaya çalıştılar. Namus üzerinden Türkiye'de Müslüman insanlar zan altında bırakılmaya çalışılıyor. Müslümanlar olarak biz böyle bir dayak yemeyi nasıl içimize sindiriyoruz? Bununla mücadele etmek sadece kulağımızın üstüne yatmakla, yokmuş gibi davranmakla olmuyor. O zaman çıkacağız, işte çocuk istismarı ile ilgili biz de sesimizi çıkaracağız, buna en yüksek sesle itiraz eden biz olacağız. Bir yerde çevre katliamı yapılıyorsa buna en yüksek sesle itiraz eden biz olmamız gerekir" ifadelerini kullandı.

    'ROTARY'NİN YAPTIĞI ÇALIŞMAYA KATILMAK MÜBAH'

    Birtakım çevrelerin çeşitli vakıf ve derneklere farklı kulplar takarak gençleri oralardan uzaklaştırmaya çalıştıklarını söyleyen Erdoğan, "Ama Rotary'nin yaptığı çalışmaya katılmak mubah, Lions'un üniversitelerde yaptığı teşkilatlanmaya katılmak hiçbir kulp taşımıyor. Bu ülkede mason olmayı kimse sorgulamıyor. Dolayısıyla biraz öz güvenle ayağa kalkıp bu konularda ses çıkarmamız lazım, meydanı başkalarına bırakmamamız lazım. Bu konularda gençleri istismar eden bu odakları da ifşa etmek zorundayız" değerlendirmesinde bulundu.

    Türkiye'de Deniz Feneri çok başarılı işler yaparken, FETÖ ve Alman istihbaratının ortak operasyonuyla ciddi bir dosya hazırlanıp üzerilerine gidildiğini aktaran Erdoğan, "Buraları böyle hadiselerle veya iftiralarla kirletmelerine izin vermemeliyiz. Kurumlarımızla ilgili çıkan şeylerde gönül rahatlığıyla savunmalıyız. Olsa olsa içeriye bir tane yanlış insan karışır, bir hata yapar, onun hatasıdır. Bununla da bir kurum zan altında bırakılmamalıdır" dedi.

    Bilal Erdoğan
    © DHA /
    Bilal Erdoğan: İsrail, Türkiye'den korkuyor
    'Hala imam hatiplerin sadece din eğitimi verdiğini sanan, 19. yüzyıldaki en zayıf medreselerle kıyaslayan ciddi bir kesimin olduğunu' vurgulayan Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

    "Bugün imam hatipler, daha geçen gün yapılan TEKNOFEST'te birçok dalda ödül aldılar. Anadolu'nun çeşitli yerlerinde ODTÜ ve İTÜ'nün takımlarını yenen imam hatip takımları oldu. Biz imam hatiplerimize de sarılmak zorundayız, bu STK'larımıza ve markalarımıza da gerektiği zaman siper olabilmek zorundayız. Çünkü kendinizi anlatmadığınız zaman birisi üstünüze bir şey attığı zaman üstünüzde o kalıyor. Bizim de artık imkanlarımız ne kadar kısıtlı da olsa bu kısıtlı imkanların içinde bir şekilde kreatif olarak tanıtımımızı yapmamız lazım. Bunun da en verimli yolunun başarı hikayelerimizi anlatmak olduğunu düşünüyoruz."

    Etiketler:
    Açıklama, Mason, Bilal Erdoğan, Türkiye Gençlik STK'ları Platformu (TGSP)
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Suriye ordusunun elit birliklerinde görev alan askerlerden biri, Rusya Silahlı Kuvvetleri'nin düzenlediği özel eğitim kursu sırasında.
    Rus ordusundan Suriyeli askerlere özel eğitim
    Karikatür
    ‘ABD’nin F-35’lerde geri adım atmasının sebebi Türkiye’yi tamamen kaybetme korkusu'
    Suudi Arabistan’da Patriot sistemi konuşlandırılmış yerlerin haritası
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet