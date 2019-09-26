Kayıt
11:45 26 Eylül 2019
Canlı Yayın
    Arama
    Kimlik

    İçişleri Bakanlığı: Bir yılda 2 bin 611 yabancı yatırımcı Türk vatandaşı oldu

    © AA /
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    0 0 0
    Abone ol

    İçişleri Bakanlığı verilerine göre, Türk Vatandaşlığı Kanunu'nun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin değiştirilmesinden bu yana geçen bir yılda 2 bin 611 yabancı yatırımcı, Türk vatandaşı oldu.

    'Bir milyon yabancı, yatırım ve yaşam için Türkiye'yi seçti'
    © AA /
    'Bir milyon yabancı, yatırım ve yaşam için Türkiye'yi seçti'
    İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü verilerine göre, Türk Vatandaşlığı Kanunu'nun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin değiştirilmesinden bu yana geçen bir yılda 2 bin 611 yabancı yatırımcı Türk vatandaşı oldu ve Türk vatandaşı olan yabancı yatırımcılarda Iraklılar başı çekti.

    ABD'den Rusya'ya, Kanada'dan Dominik Cumhuriyeti'ne, Brezilya'dan Komorlar Birliği'ne çok sayıda ülkeden yabancı yatırımcı da bu haktan yararlandı.

    Türk Vatandaşlığı Kanunu'nun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, 19 Eylül 2018'de Resmi Gazete'de yayımlanmış ve Türk vatandaşı olmak için gereken yatırım tutarlarında değişiklik yapılmıştı.

    Buna göre, daha önce vatandaşlık kazanabilmek için karşılanması gereken en az 2 milyon dolar tutarındaki sabit sermaye yatırımı şartı 500 bin dolara indirilmişti. En az 1 milyon dolar tutarında taşınmazın tapu kayıtlarına 3 yıl satılmaması şerhi konulmak şartıyla satın alınması hükmü de yönetmelikle değiştirilmiş, söz konusu rakam 250 bin dolara düşürülmüştü.

    Daha önce 100 kişi olan vatandaşlığa geçmek için oluşturulması gereken istihdam rakamı ise 50 kişi olarak belirlenmişti. Vatandaşlığa geçme şartlarından biri olan Türkiye'de faaliyet gösteren bankalara 3 yıl tutma şartıyla yatırılması gereken mevduat tutarı da 500 bin dolara indirilmişti. En az 3 milyon dolar tutarında devlet borçlanma araçlarını 3 yıl tutmak şartıyla satın alma şartı da 500 bin dolar olarak güncellenmişti.

    KONUT SATIŞI GEÇEN SENEYE GÖRE YÜZDE 50 ARTTI

    Söz konusu değişikliklerin Resmi Gazete'de 19 Eylül 2018'de yayımlanmasının ardından yabancıların konut yatırımı önemli oranda arttı. Bu yılın 8 ayında yabancılara yapılan konut satışı 2018'in aynı dönemine göre yüzde 50 artarak 27 bin 748'e ulaştı.

    Konut alımı ve diğer yatırımlarla Türk vatandaşlığına geçmeye ilgi de artış gösterdi. Değişikliklerin uygulamaya geçmesinden bu yılın 19 Eylül'üne kadar geçen bir yıllık sürede 2 bin 611 yabancı yatırımcı, Türk vatandaşı oldu. Yatırımcıların aileleriyle birlikte Türk vatandaşı olan yabancıların sayısı 9 bin 962'ye ulaştı.

    Söz konusu dönemde Türk vatandaşlığı için başvuran yabancı yatırımcıların sayısı 3 bin 859 olurken, aile bireyleriyle birlikte bu rakam 14 bin 876 oldu.

    ÇOK SAYIDA ÜLKEDEN BAŞVURU

    Mustafa Varank
    © AA /
    Bakan Varank: 2018’de Türkiye’ye yüzde 13’lük artışla 13 milyar dolarlık yabancı yatırım girişi oldu
    Yatırımla Türk vatandaşlığı alanlarda ilk sırayı 327 yatırımcıyla Iraklılar çekti. Iraklıları, 240 yatırımcıyla Afganlar takip etti.

    Türk vatandaşlığı hakkı kazananlar arasında ilk sıralarda yer alan diğer ülkeler ise 170 yatırımcıyla Filistin, 110 yatırımcıyla Mısır, 66 yatırımcıyla Libya, 44 yatırımcıyla Lübnan, 29'ar yatırımcıyla Saint Kitts ve Nevis Federasyonu ile Suudi Arabistan, 28 yatırımcıyla Azerbaycan, 26 yatırımcıyla Pakistan, 24 yatırımcıyla Sudan, 22 yatırımcıyla Rusya, 21 yatırımcıyla Cezayir ve 19 yatırımcıyla ABD olarak belirlendi.

    Söz konusu uygulamadan yararlananlar arasında Almanya, Venezuela, Dominik Cumhuriyeti, Fransa, Suriye, Belize, Belarus, Polonya, Antigua ve Barbuda, Avustralya, Birleşik Arap Emirlikleri, Grenada, Güney Afrika, Hindistan, Kanada, Komorlar Birliği ve Ukrayna gibi ülkelerin vatandaşları da yer aldı.

    'YABANCI YATIRIMCILARIN İLGİSİ ARTTI'

    Yatırım danışmanlık şirketi Grow in EMEA'nın kurucu ortağı Ali Rıza Babaoğlan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yatırım karşılığı vatandaşlık verme uygulamasının başta ABD ve İspanya olmak üzere dünyanın çok sayıda ülkesinde uygulandığını hatırlattı.

    Babaoğlan, Resmi Gazete'de 19 Eylül 2018'de yayımlanan Türk Vatandaşlığı Kanunu'nun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik'in cezbedici olduğunu ifade ederek, "Rakamlar düşünce ciddi ilgi oldu. Önceki yıla göre yabancı yatırımcıların ilgisi en az 10 kat arttı. Programın Türk ekonomisine ciddi fayda sağladığını görüyoruz." dedi.

    Başta Müslüman ülkeler olmak üzere dünyanın her yerinden yatırımla Türk vatandaşlığına geçmeye ilgi olduğunu dile getiren Babaoğlan, "Bu konuda ülkemize yakın coğrafyalar ve Müslüman ülkeler yoğunlukta olmak üzere dünyanın dört bir yanından, hatta bazı ada ülkelerinden bize ulaşıp vatandaşlıkla ilgili bilgi almak isteyen var. Şurası kesin ki, bir yatırımcının yatırım yapmak için Türkiye'ye gelmesi yetiyor." diye konuştu.

    Babaoğlan, Türkiye'nin çifte vatandaşlığa izin vermesinin büyük avantaj olduğunu vurgulayarak, daha az gelişmiş ülkelerden genelde Türk vatandaşlığı için, gelişmiş ülkelerden ise hem vatandaşlık hem de kazanç sağlamak için Türkiye'ye yatırım yapıldığını söyledi.

    'ÇOK SAYIDA ALANA İLGİ VAR'

    Naci Ağbal
    © AA /
    Ağbal: İnanılmaz boyutlarda yabancı yatırım çekebiliriz
    Ali Rıza Babaoğlan, yabancı yatırımcıların Türkiye'de sadece gayrimenkul değil, teknoloji şirketleri, enerji, sağlık ve tarım gibi çok sayıda alana ilgi gösterdiğini belirterek, bazı taleplerin kendilerini bile şaşırttığını, kısa süre önce hastane ve besi çiftliği için yatırım yapmak isteyen iki ayrı yabancının kendilerine ulaştığını kaydetti.

    Çinli ve Koreli iki yabancının Türkiye'ye gelmeden yatırım kararı aldığını, bu kişilerin gelince ülkeyi çok sevdiğini, kararlarının yatırımları artırma yönünde değiştiğini ifade eden Babaoğlan, Pakistanlı bir yatırımcının mobilya sektörüne yatırım yaparak üretime başladığını, buradan çok sayıda ülkeye ihracat gerçekleştirdiğini anlattı.

    Babaoğlan, hayata geçirdikleri 'growinema.com' isimli online platform üzerinden dünyanın dört bir yanındaki yatırımcıların sorularını yanıtladıklarını bildirdi.

    Bu sayede dünyanın neresinde olursa olsun yatırımcıların kendilerine rahatça ulaşabildiğini aktaran Babaoğlan, "Yurt dışında bulunup da vakti fazla olmayan, Türkiye'ye yatırım için gelmek isteyen ancak hangi alanda nasıl bir yatırım yapacağına karar veremeyen ve Türk Vatandaşlığı Kanunu hakkında bilgi edinmek isteyenlere öğrenmek istedikleri tüm konuları ulaştırıyoruz" dedi.

    Etiketler:
    Konut satışı, veri, açıklama, yabancı yatırım, İçişleri Bakanlığı
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Suriye ordusunun elit birliklerinde görev alan askerlerden biri, Rusya Silahlı Kuvvetleri'nin düzenlediği özel eğitim kursu sırasında.
    Rus ordusundan Suriyeli askerlere özel eğitim
    Karikatür
    ‘ABD’nin F-35’lerde geri adım atmasının sebebi Türkiye’yi tamamen kaybetme korkusu'
    Suudi Arabistan’da Patriot sistemi konuşlandırılmış yerlerin haritası
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet