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13:18 26 Eylül 2019
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    kantin - Okul kantinlerinde ‘kartla ödeme’

    İstanbul'da okul kantinlerinde kartla ödeme dönemi başlıyor

    © DHA /
    Türkiye
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    İstanbul'da geçtiğimiz yıl öğrencilerin sağlıklı beslenmesi için okul kantinlerinde başlatılan kartla ödeme uygulamasının pilot çalışması tamamlandı. Öğrenciler, kantinlerde kartla da ödeme yapabilecek. Veliler ise çocuklarının harcamalarını elektronik ortamda takip edebilecek.

    kantin
    © Fotoğraf : DHA
    Okul kantinlerinde 'Papara Card' dönemi: Nakit geçmeyecek, veli harcamayı takip edecek
    İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve İstanbul Kantin İşletmecileri Esnaf Odası tarafından geçen yıl başlatılan Sağlık Dostu Kantinim-EDU Card projesi kapsamında okul kantinlerinde nakit yerine kart kullanımının yaygınlaştırılması için imza töreni düzenlendi. İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğünde gerçekleşen imza töreninde projenin aileler ve öğrenciler için önemi aktarılarak, pilot uygulama hakkında bilgi verildi.

    Proje kapsamında 1 yıl boyunca 25 okul kantininde nakit paranın yanı sıra kart da kullanıldı. Pilot uygulamanın sonunda yapılan memnuniyet anketine katılan veli ve öğrencilerin yüzde 95’inden olumlu geri dönüşler alındığı aktarıldı. Nakit yerine kartla işlem yapan öğrencilerin yüzde 70’inin ise daha sonraki kantin alışverişlerinde de kart kullanmayı tercih ettiği belirtildi.

    © AA /
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    Aileler, karta çocuğun ihtiyacı kadar para yükleyebilecek. Kantinlere kurulan cihazlar sayesinde öğrenciler temassız bir şekilde istedikleri ürünleri alabilecek.

    VELİ VE ÖĞRENCİLER MEMNUN

    Projenin oldukça yenilikçi olduğunu belirten İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, pilot çalışmayla ortaya çıkan tablonun kendilerine umut verdiğini söyledi.

    Yazıcı, “Kartlı ödeme sistemi geçen yıl 25 okulumuzda uygulandı. Ücretsiz dağıtılan kartları, 20 bin öğrenci kullandı. Aldığımız sonuçlar bu yöntemin seçenek olarak okullara girmesinin uygun olduğunu gösterdi. Uygulama, öğrencinin tüketim alışkanlığını izlemek, çocuğa bütçe disiplini kazandırmak açısından faydalı. Günümüzde harcamalarda karta dönük bir ilerleme de var, bunu teşvik eden bir uygulama hayata geçiriyoruz. Hedefimiz çocuklarımızın obeziteden uzak, sağlıklı ve nitelikli ürünlerle beslenmesidir, proje buna katkı sağlayacaktır” dedi.

    Okul kantinlerinde ‘kartla ödeme’
    © DHA /
    Okul kantinlerinde ‘kartla ödeme’

    Bekir Pakdemirli
    © AA / Serdar Alakuş
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    Projeyi yaygınlaştırmaya karar verdiklerini ifade eden Yazıcı, kısa sürede tüm resmi okul kantinlerinde kartla ödeme yapılabilmesi için gerekli altyapının kurulacağını aktardı.

    ‘ÇOCUKLARI KÖTÜ ALIŞKANLIKLARDAN UZAKLAŞTIRIYORUZ’

    Türkiye Kantin İşletmecileri Esnaf Dernekleri Federasyonu Başkanı Vahap Osmanoğlu ise, aile ve öğrencilerin memnun olduğunu söyledi. Osmanoğlu, Öğrenci tasarruf yapmasını öğreniyor. Kartla, sağlıksız ürünlerin alınması engellenebiliyor. Nakit parayla ulaşabilecekleri kötü alışkanlıklardan çocukları uzaklaştırıyoruz. Yatırımı gerçekleştiren Papara ekibine teşekkür ediyorum. İstanbul’dan başlayarak Türkiye'nin her iline projeyi yayacağız. Yıl sonuna kadar 500 okulda projenin uygulanmasını amaçlıyoruz. Ardından her dönem 500 okula daha ulaşacağız diye konuştu.

    Öğrenciler, hızlı ve kolay olduğu için kartla ödeme uygulamasından memnun olduklarını söyledi.

    PROJENİN AMAÇLARI

    okul kantini
    © Fotoğraf : DHA
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    Öğrencilerin nakit yerine kart kullanmayı tercih etmeleriyle, daha sağlıklı beslenmeleri, kantinlerde yoğunluğun azaltılması ve öğrencilerin hızlı alışveriş yapabilmeleri de amaçlanıyor. Aileler, çocuklarının herhangi bir ürüne alerjisi varsa veya çikolata benzeri ürünleri tüketmesini istemiyorsa bu ürünlere kısıtlama getirebilecek.

    Öğrencilerin bütçelerini kontrol edebilmeyi erken yaşta öğrenmeleri, nakit para ile bulaşan mikroplardan korunmaları ve ulaşabilecekleri kötü alışkanlıklardan onları uzak tutmak da hedefleniyor.

    Aileler ve öğrenciler, karta okul kantinlerinden ücretsiz olarak sahip olabilecek. Proje kapsamında 2019-2020 eğitim dönemi sonuna kadar tüm resmi okullarda uygulama hayata geçirilecek. Uygulamaya katılım veli ve öğrenciler açısından gönüllülük esasına dayalı olacak.

    Etiketler:
    Vahap Osmanoğlu, Türkiye, Levent Yazıcı, nakit, kantin, İstanbul, İl Milli Eğitim Müdürlüğü
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