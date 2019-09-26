Sayıştay Başkanı: 2018 Sayıştay Denetim Raporu basında yanlış aktarıldı

Sayıştay Başkanı Seyit Ahmet Baş, 2018 Sayıştay Denetim Raporu'nun basında yanlış aktarıldığını söyledi. Baş, "Mali tablolar raporun ekinde yer alınca gazeteci arkadaşlar bazen karıştırıyor. Raporun ekindeki mali tablolarda yer alan bilgileri sanki 'Sayıştay üretmiş' gibi yazıyorlar" dedi.

Sayıştay Başkanı Baş, Rusya'nın başkenti Moskova'da katıldığı 23. Uluslararası Yüksek Denetim Kurumları Kongresi'nde (INCOSAI), 2018 Sayıştay raporuyla ilgili AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Kısa süre önce kurumun web sayfasında yayımlanan 2018 Sayıştay Denetim Raporu'nun basında yanlış aktarıldığını söyleyen Baş, raporda yer alan bilgilerin ilgili kurumların mali tablolarındaki bilgilerle karıştırıldığını ifade etti.

Sayıştay raporunun ekinde kurumların mali tablolarının yer aldığını anımsatan Baş, bu tablolara Sayıştay'ın dahli olmadığını vurguladı. İlgili kurumların mali tablolarını hazırlayarak kendilerine verdiğini anlatan Baş, bu tabloları hazırladıkları raporun ekine koyduklarını ifade etti.

Baş, "Mali tablolar raporun ekinde yer alınca gazeteci arkadaşlar bazen karıştırıyor. Raporun ekindeki mali tablolarda yer alan bilgileri sanki 'Sayıştay üretmiş' gibi yazıyorlar. Bu tür karışıklığa mahal verilmemelidir. Genelde raporda tam kastedilen ile basındaki değerlendirmeler birbiriyle çok uyuşmuyor" ifadesini kullandı.

'RAPORU KAMUYA AÇMAK SÖZ KONUSU DEĞİL'

Dünyadaki denetim kurumlarının bir arada olduğu Uluslararası Yüksek Denetim Kurumları Teşkilatı'nın (INTOSAI) kongresinde Sayıştay'ın tecrübe paylaşımında bulunduğunu aktaran Baş, yargı tipi denetim kurumu yapılanması konusundaki tecrübeleriyle kongreye katkı sağladıklarını söyledi.

Türkiye'de Sayıştay'ın bilişim sistemleri denetimi konusunda çok iyi kapasiteye ulaştığını bildiren Baş, oluşturdukları bilişim sistemleri denetim grubunun iki yıldır çalışmalarına devam ettiğini dile getirdi.

Baş, "İlgili kamu idaresine bilişim sisteminizde bazı boşluklar var, sızmalar olabilir, tehlikeli şeyler meydana gelebilir diye 7-8 alanda değerlendirme yapıp o projeyi yürüten ilgili kurumu uyarıyoruz. O bakımdan öyle bir raporu kamuya açmak da söz konusu olmuyor. Kamu idaresinin bilişim sistemlerinin daha sağlıklı hale gelmesi için onlara önerilerde bulunuyoruz" şeklinde konuştu.

Tüm ülkelerin sayıştaylarının, bilişim sistemlerini denetlemeye hazırlandığını kaydeden Baş, Türkiye'de Sayıştay'ın bu alanda diğer ülkelerden daha erken davrandığını ve öncü olduğunu aktardı.

Baş, diğer ülkelerin denetim kurumlarının Türkiye'den bu hususta tecrübe aktarımı talebinde bulunduğunu da belirtti.