Kayıt
13:17 26 Eylül 2019
Canlı Yayın
    Arama

    Sayıştay Başkanı: 2018 Sayıştay Denetim Raporu basında yanlış aktarıldı

    © AA /
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    0 0 0
    Abone ol

    Sayıştay Başkanı Seyit Ahmet Baş, 2018 Sayıştay Denetim Raporu'nun basında yanlış aktarıldığını söyledi. Baş, "Mali tablolar raporun ekinde yer alınca gazeteci arkadaşlar bazen karıştırıyor. Raporun ekindeki mali tablolarda yer alan bilgileri sanki 'Sayıştay üretmiş' gibi yazıyorlar" dedi.

    Sayıştay Başkanı Baş, Rusya'nın başkenti Moskova'da katıldığı 23. Uluslararası Yüksek Denetim Kurumları Kongresi'nde (INCOSAI), 2018 Sayıştay raporuyla ilgili AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

    Sayıştay
    © Fotoğraf: Twitter
    Sayıştay: Profesyonel kulüplere belediye bütçesinden para aktarılması mevzuata aykırı
    Kısa süre önce kurumun web sayfasında yayımlanan 2018 Sayıştay Denetim Raporu'nun basında yanlış aktarıldığını söyleyen Baş, raporda yer alan bilgilerin ilgili kurumların mali tablolarındaki bilgilerle karıştırıldığını ifade etti.

    Sayıştay raporunun ekinde kurumların mali tablolarının yer aldığını anımsatan Baş, bu tablolara Sayıştay'ın dahli olmadığını vurguladı. İlgili kurumların mali tablolarını hazırlayarak kendilerine verdiğini anlatan Baş, bu tabloları hazırladıkları raporun ekine koyduklarını ifade etti.

    Baş, "Mali tablolar raporun ekinde yer alınca gazeteci arkadaşlar bazen karıştırıyor. Raporun ekindeki mali tablolarda yer alan bilgileri sanki 'Sayıştay üretmiş' gibi yazıyorlar. Bu tür karışıklığa mahal verilmemelidir. Genelde raporda tam kastedilen ile basındaki değerlendirmeler birbiriyle çok uyuşmuyor" ifadesini kullandı.

    'RAPORU KAMUYA AÇMAK SÖZ KONUSU DEĞİL'

    Dünyadaki denetim kurumlarının bir arada olduğu Uluslararası Yüksek Denetim Kurumları Teşkilatı'nın (INTOSAI) kongresinde Sayıştay'ın tecrübe paylaşımında bulunduğunu aktaran Baş, yargı tipi denetim kurumu yapılanması konusundaki tecrübeleriyle kongreye katkı sağladıklarını söyledi.

    © DHA /
    İmamoğlu: İşçilerin haklarını koruduğum için Sayıştay raporundayım, lüks araçlar veya usulsüz tahsislerden dolayı değil
    Türkiye'de Sayıştay'ın bilişim sistemleri denetimi konusunda çok iyi kapasiteye ulaştığını bildiren Baş, oluşturdukları bilişim sistemleri denetim grubunun iki yıldır çalışmalarına devam ettiğini dile getirdi.

    Baş, "İlgili kamu idaresine bilişim sisteminizde bazı boşluklar var, sızmalar olabilir, tehlikeli şeyler meydana gelebilir diye 7-8 alanda değerlendirme yapıp o projeyi yürüten ilgili kurumu uyarıyoruz. O bakımdan öyle bir raporu kamuya açmak da söz konusu olmuyor. Kamu idaresinin bilişim sistemlerinin daha sağlıklı hale gelmesi için onlara önerilerde bulunuyoruz" şeklinde konuştu.

    Tüm ülkelerin sayıştaylarının, bilişim sistemlerini denetlemeye hazırlandığını kaydeden Baş, Türkiye'de Sayıştay'ın bu alanda diğer ülkelerden daha erken davrandığını ve öncü olduğunu aktardı.

    Baş, diğer ülkelerin denetim kurumlarının Türkiye'den bu hususta tecrübe aktarımı talebinde bulunduğunu da belirtti.

    İlgili konular:

    Sayıştay: Milli Piyango çekilişleri güvenli değil
    Turizm Fonu'na Sayıştay denetimi getirildi
    Sayıştay'dan İSKİ raporu: 1 km yol yapan araç 42 bin 794 litre motorin tüketti
    Sayıştay'dan belediyelere 'temsil' için emsal karar
    Etiketler:
    Basın, Yüksek Denetim Kurumları Teşkilatı (INTOSAI), Medya, Rapor, Rusya, Türkiye, Sayıştay, Seyit Ahmet Baş
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Suriye ordusunun elit birliklerinde görev alan askerlerden biri, Rusya Silahlı Kuvvetleri'nin düzenlediği özel eğitim kursu sırasında.
    Rus ordusundan Suriyeli askerlere özel eğitim
    Karikatür
    ‘ABD’nin F-35’lerde geri adım atmasının sebebi Türkiye’yi tamamen kaybetme korkusu'
    Suudi Arabistan’da Patriot sistemi konuşlandırılmış yerlerin haritası
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet