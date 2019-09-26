Kağıthane'de domuz eti operasyonu: 100 kilodan fazla et imha edilecek

Kağıthane'de zabıta ve polis ekipleri ihbar üzerine gittikleri evde 100 kilogramdan fazla kaçak domuz eti buldu. Etler imha edilmek üzere götürülürken, evde bulunan yabancı uyruklu bir kadın gözaltına alındı.

Kağıthane'nin Çağlayan mahallesinde bulunan 6 katlı bir apartmanın 3. katında kaçak domuz eti olduğu ihbarını değerlendiren Kağıthane Belediyesi Zabıta ekipleri ile polis ekipleri harekete geçti.

Adrese baskın yapan zabıta ve polis ekipleri, buzdolaplarında poşetlenmiş domuz etleri ile karşılaştı. Zabıta ekipleri tarafından el konulan domuz eti, belediyenin temizlik işçileri tarafından daireden çıkartılarak kamyonete yüklendi.

DHA'nın haberine göre, domuz etleri Kağıthane İlçe Tarım Müdürlüğü ekiplerince imha edilecek.

Evde bulunan Moğolistan uyruklu bir kadın ise polis ekiplerine bir süre direndikten sonra gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Operasyonun yapıldığı daire, Kağıthane Belediyesi zabıta ekipleri tarafından mühürlendi.

Cadde üzerinde esnaflık yapan Mehmet Savcı "3. katta 100 kilogramdan fazla domuz eti çıkarttılar. Polis ve zabıta geldi, evi mühürlediler. Kadını gözaltına alıp gittiler. Etleri zabıta alıp gitti. Moğolistanlılar kalıyordu dairede" dedi.

Dün New York'ta Türkiye ve Pakistan ortak ev sahipliğinde düzenlenen 'Nefret Söylemiyle Mücadele' temalı yüksek düzeyli etkinlikte konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bizim ülkemizde domuz eti yiyenler var, biz bunlara müdahale etmedik, etmeyiz" ifadelerini kullanmıştı.