PKK'ya karşı Kıran-4 operasyonu başladı

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Kars-Ağrı-Iğdır illeri kırsalında Kıran-4 operasyonu başladı. Kıran-4 operasyonunda, 1125 personel, 75 operasyonel tim görev alıyor" denildi.

Kıran operasyonları kapsamında 2'si gri listede olmak üzere 48 PKK'lının öldürüldüğü belirtildi.

17 Ağustos 2019 tarihinde başlanılan Kıran operasyonları kapsamında bugüne kadar 58 mağara, sığınak ve depo imha edildi, çok sayıda silah mühimmat, gıda ve yaşam malzemesi ele geçirildi.