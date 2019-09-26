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14:48 26 Eylül 2019
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    CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, CHP Spor Kurulu üyeleri ile parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi

    CHP Genel Başkan Yardımcısı Kaya: Bizim, IMF ile işimiz olmaz

    © AA / Esra Hacıoğlu
    Türkiye
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    CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, partisinin IMF ile yaptığı görüşmeye ilişkin, "IMF, eğer CHP'ye 'Bunlar, bu ülkeyi yönetemiyor, siz ne düşünüyorsunuz, siz de şu anda Türkiye'nin birinci partisi konumuna geldiniz' niyetiyle geliyorsa şunu çok net bilmeleri gerekir; bizim, IMF ile işimiz olmaz" dedi.

    Kaya, beraberindeki sporcularla CHP Genel Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında, 3 yıl önce faaliyetlerine başlayan CHP Spor Kurulu’nun 29 Eylül'de 3. Olağan Genel Kurulu’nu yapacağını belirtti. Parti genel merkezinde yapılacak genel kurulda, 60 kişilik spor kurulunun seçileceğini ifade eden Kaya, burada kısa ve orta vadeli hedeflerin de tartışılacağını aktardı.

    © AA / Evrim Aydın
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    CHP olarak, sporun evrensel dilinin barış olduğuna inandıklarının altını çizen Kaya, dili, dini, ırkı ne olursa olsun sporun insanları birleştirdiğini söyledi.

    Bu inançla Mustafa Kemal Atatürk'ün "Ben sporcunun zeki, çevik, aynı zamanda ahlaklısını severim" sözüyle yola çıktıklarını vurgulayan Kaya, Türkiye'de hiçbir siyasi partinin, merkezi düzeyde spor kurulunun bulunmadığını söyledi.

    Kaya, CHP Spor Kurulu’nun bugüne kadar 13 bölgede toplantı yaptığını, 81 ilin 67'sinde ve bu illere bağlı ilçelerde örgütlendiğini anlatarak, "Biz, Mustafa Kemal Atatürk'ün spora verdiği önemi kavrayan bir anlayışla spora siyaseti karıştırmadan Türkiye'de gençlerin spora yöneltilmesini, sporun ayağa kaldırılmasını önemli bir çalışma olarak görüyoruz" diye konuştu.

    Türkiye'de spor yarışmalarında başarı elde eden, dünya rekorları kıran sporculardan örnekler veren Kaya, amaçlarının spora ve sporculara sahip çıkmak olduğunun altını çizdi.

    AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) iştirak şirketlerinden İstanbul Personel Yönetim AŞ'nin (İSPER) iftar programına katıldı.
    © AA / Erhan Elaldı
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    Türkiye Futbol Federasyonu ve Türkiye Basketbol Federasyonu’nda olduğu gibi AK Partililerden oluşan yönetimleri kabul etmediklerini kaydeden Kaya, "Bu düzen böyle gitmeyecek. Tek adamın federasyon yönetimlerini belirlemesine izin vermeyeceğiz" dedi.

    TBMM'NİN 100. YILINA ÖZEL SPOR OYUNLARI

    Türkiye'de çocukların ve gençlerin spor alanında daha önde olması gerektiğinin altını çizen Kaya, Türkiye'nin 2020 olimpiyatlarına şimdiden hazırlanması, her spor dalında olimpiyata gidecek çocukların ellerinden tutulması gerektiğine işaret etti.

    Spor Kurulu olarak, uyuşturucuya karşı "bağımlılıkla mücadele masası" kuracaklarını dile getiren Kaya, TBMM'nin kuruluşunun 100. yılı olan 2020'de bütün belediyelerin katılımıyla "Türkiye Belediye Spor Oyunları" organizasyonu düzenleyeceklerini kaydetti.

    İYİ Parti Grup Başkan Vekili Lütfü Türkkan
    © AA / Ömer Ural
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    Kaya, açıklamalarının ardından basın mensuplarının sorularını da yanıtladı.

    ‘HER SİYASİ PARTİ SIKIŞTIĞI DÖNEMLERDE CHP'NİN SÖYLEYECEĞİ SÖZLE NEFES ALMAK İSTER’

    "İYİ Parti Sözcüsü Yavuz Ağıralioğlu, CHP'ye 1923 hatırlatması yaparak, Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu için 'Devletin birliğine, beraberliğine kast etmiş insanları terbiye etme cümleleri Kemal Bey'e de çok yakışır' ifadelerini kullandı. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusu üzerine Kaya, "CHP, kuruluşun ve kurtuluşun partisi olduğu için her siyasi parti ve her siyasetçi sıkıştığı dönemlerde CHP'nin söyleyeceği sözle nefes almak ister. Dolayısıyla bunu bu gözle değerlendirmek lazım. Genel Başkanımızın söyleyeceği her söz Türkiye siyasetini rahatlatıyor." dedi.

    © AA /
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    Kılıçdaroğlu'nun Türkiye siyasetine, yaşanan terör olaylarına ilişkin neyi, nasıl söylediğini kamuoyunun bildiğini ifade eden Kaya, "Her zaman biz, terörün karşısında dimdik ayakta durduk. Bu ülke topraklarını işgal eden 7 düvele karşı da o da bir terördür, hem insan beyninin hem de vatan toprağının işgaline karşı saldırı kimden gelirse gelsin karşısında bugüne karşı dimdik durduk, bundan sonra da duracağız" diye konuştu.

    ‘KURTULMUŞ'UN NE SÖYLEDİĞİ ÇOK ÖNEMLİ DEĞİL’

    Kaya, "CHP heyetinin IMF ile yaptığı görüşmeye ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın ve AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'un açıklamaları oldu. Bu açıklamaları nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusuna "Numan Kurtulmuş'un ne söylediği çok önemli değil. Çünkü Kurtulmuş bir siyasi parti kurmuştu, onun genel başkanıyken Recep Tayyip Erdoğan'a söylediklerini ciddiye alsak, bugün yan yana durmaları mümkün değil" yanıtını verdi.

    © Fotoğraf : Twitter
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    Oktay ve Kurtulmuş'tan 4 Eylül Sivas Kongresi'nin sonuç bildirgesini okumalarını isteyen Kaya, "Orada tek bir şey vardır, mandacılık asla kabul edilemez ve mandacılığa karşı 'ya istiklal, ya ölüm' diyen bir CHP vardır. Buna mandacılık yakışmaz. Mandacılık kime yakışır? Emperyalistlerle diz dize, kucak kucağa olanlara yakışır" dedi.

    ‘IMF HEYETİ TÜRKİYE'DE KALDI, KİMLERLE GÖRÜŞTÜ?’

    "Kapitalizmin hegemonyası altında siyaset yapanlar, IMF ile bugüne kadar tüm ilişkilerini götürenler, 20 gün sonra IMF görüşmelerini gündeme taşıdılar" diyen Kaya, şöyle konuştu:

    "Sormak istiyorum, 11 gün IMF heyeti Türkiye'de kaldı, kimlerle görüştü, iktidarın hangi kanatlarıyla görüştü, sarayın hangi dehlizlerinde bu görüşmeler yapıldı? Bunları açıklasınlar. IMF heyeti Türkiye'ye geldiğinde her dönem kendisine karşı olan siyasi oluşumlarla, sendikalarla, demokratik kitle örgütleriyle görüşür. Kiminle imza attıkları önemli. IMF, eğer CHP'ye 'Bunlar, bu ülkeyi yönetemiyor, siz ne düşünüyorsunuz, siz de şu anda Türkiye'nin birinci partisi konumuna geldiniz' niyetiyle geliyorsa şunu çok net bilmeleri gerekir; bizim, IMF ile işimiz olmaz. Bizim, Türkiye ekonomisini ayağa kaldıracak politikalarımız var."

    Yargı Reformu Paketi'ne CHP'nin bakışının sorulduğu Kaya, "Yargı reformu diye getirdikleri, dağ fare doğurdu. Grup yönetimimiz, bu konuda ciddi bir çalışma yapıyor" yanıtını verdi.

     

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    Etiketler:
    Recep Tayyip Erdoğan, Numan Kurtulmuş, Fuat Oktay, İYİ Parti, Kemal Kılıçdaroğlu, Yavuz Ağıralioğlu, AK Parti, Türkiye Basketbol Federasyonu, Türkiye Futbol Federasyonu, Türkiye, Spor, Mustafa Kemal Atatürk, CHP
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