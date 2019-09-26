Fatih Altaylı: Bu yasakları duyunca vallahi sigaraya başlayasım geliyor

Fatih Altaylı, Habertürk'te "O makam riske edilir mi" başlığıyla yayımlanan yazısında dün farklı şehirlerde gerçekleştirilen ve 153 TL para cezasını içinde barındıran 'dumansız araçlar' uygulamasını eleştirdi.
"Sürekli olarak burnuma doğrultulan bir parmak 'Şunu yapma, bunu yapma, onu yapamazsın, bunu yapamazsın' deyip duruyor.
Sıkıldım artık.
Çocuk muyuz, salak mıyız! Çocukken anam babam karışmadı bu kadar bana. Muhtemelen size de! Ne oluyoruz yahu.
Sigara falan içmiyorum. 40 yıldır arada puro içerdim onu da bıraktım ama yeter. Bu yasakları duydukça vallahi sigaraya başlayasım geliyor. Size ne kardeşim.
Sigarayı kökten yasakladım deyin hiç itirazım olmaz. Paketini 50 TL yapın ona bir şey demem. Ama satıyorsan. Serbestse, kimin nerede içeceğinden size ne? Her haltımıza karışmak zorunda mısınız? Yakında kaç kere tuvalete gideceğimize ya da haftada ayda kaç kere seks yapacağımıza da karışacak mısınız! Ne bu be."
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)