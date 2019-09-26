İstanbul'da 5.7 büyüklüğünde deprem: 'Artçılar meydana gelebilir, binalara girmeyin'

Saat 14:00 sıralarında İstanbul genelinde hissedilen bir deprem oldu. Kandilli Rasathanesi'nin büyüklüğünü 5.7 olarak açıkladığı depremin ardından, bir de 4.4 büyüklüğünde artçı deprem hissedildi.

İstanbul'da saat 14:00 sıralarında şehir genelinde hissedilen bir deprem meydana geldi. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi, Silivri açıklarında gerçekleşen depremin büyüklüğünü 5.7 olarak açıkladı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamada ise depremin büyüklüğü 5.8 olarak duyuruldu. Açıklamada, depremin 7 kilometre derinlikte olduğu ifade edildi.

​İMAMOĞLU'NDAN AÇIKLAMA

Depremin ardından İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu kişisel Twitter hesabında paylaşımda bulundu. İmamoğlu, "Marmara Denizi Büyükçekmece açıklarında 12 km derinlikte 5.7 büyüklüğünde deprem meydana gelmiştir. Tüm bölgeye geçmiş olsun, AKOM teyakkuz halinde, can ve mal kaybına dair herhangi bir bilgi ulaşmış değil" dedi.

Marmara Denizi Büyükçekmece açıklarında 12 km derinlikte 5.7 büyüklüğünde deprem meydana gelmiştir. Tüm bölgeye geçmiş olsun, AKOM teyakkuz halinde, can ve mal kaybına dair herhangi bir bilgi ulaşmış değil. — Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) September 26, 2019

4.4 BÜYÜKLÜĞÜNDE ARTÇI DEPREM

Söz konusu depremden yaklaşık yarım saat sonra bir de artçı deprem şehir genelinde hissedildi. Bu sarsıntının büyüklüğü Kandilli Rasathanesi tarafından 4.4 olarak açıklandı.​

AVCILAR'DA CAMİ MİNARESİ ÇÖKTÜ

İstanbul'un Avcılar ilçesinde Merkez Camii'nin minaresinin çöktüğü bildirildi.

İSTANBUL VALİLİĞİ: HERHANGİ BİR HASAR İHBARI YAPILMADI

Depreme ilişkin olarak İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada da "Meydana gelen deprem sonrasında saat 14.20 itibariyle ilimizdeki AFAD, AKOM, 112, 155, 156 ihbar hatlarına herhangi bir hasar ihbarı yapılmamıştır" bilgisi verildi.

'BİNALARA GİRMEYİN'​

AFAD Deprem Dairesi Başkanı Murat Nurlu, "Deprem Kuzey Anadolu fayında meydana geldi. 4.5-4.6 büyüklüğünde artçılar meydana gelebilir. Binalara girmeyin" diye konuştu.

İstanbul'da deprem anı, bir evde kameraya böyle yansıdıhttps://t.co/JI2QO23ePy pic.twitter.com/HEUZ2NUzah — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) September 26, 2019

KAYMAKAMLIK BİNASINDA PANİK ANLARI

Deprem sırasında Esenyurt Kaymakamlık binasında işlemlerini gerçekleştirmek için bulunan vatandaşlar ile çalışanların yaşadığı panik cep telefonu kamerasına yansıdı. Gazeteci İrfan Sapmaz'ın Tweetter hesabından paylaştığı videoda depremin yarattığı panikle dışarı çıkmaya çalışanların uyarıldığı görülürken, içeride bulunan insanlar da dua etti.

Esenyurt Kaymakamlık binasında depreme yakalandık. pic.twitter.com/mKqAEV4MmN — İrfan Sapmaz (@irfanspmz) September 26, 2019

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