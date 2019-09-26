İstanbul'da 5.7 büyüklüğünde deprem: 'Artçılar meydana gelebilir, binalara girmeyin'

İstanbul'da saat 14:00 sıralarında şehir genelinde hissedilen bir deprem meydana geldi. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi, Silivri açıklarında gerçekleşen depremin büyüklüğünü 5.7 olarak açıkladı.
#DEPREM Revize— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) September 26, 2019
SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) https://t.co/rNCus3liPY
26.09.2019, 13:59:24 TSİ
Büyüklük: 5.7,
Derinlik: 12.6 km#Kandilli
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamada ise depremin büyüklüğü 5.8 olarak duyuruldu. Açıklamada, depremin 7 kilometre derinlikte olduğu ifade edildi.
#DEPREM: İstanbul, Silivri’de saat 13.59'de 5,8 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir.— AFAD (@AFADBaskanlik) September 26, 2019
Gelişmeleri takip ediyoruz.
➡ https://t.co/cofXSurHiN pic.twitter.com/JzdfvPLUzn
İMAMOĞLU'NDAN AÇIKLAMA
Depremin ardından İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu kişisel Twitter hesabında paylaşımda bulundu. İmamoğlu, "Marmara Denizi Büyükçekmece açıklarında 12 km derinlikte 5.7 büyüklüğünde deprem meydana gelmiştir. Tüm bölgeye geçmiş olsun, AKOM teyakkuz halinde, can ve mal kaybına dair herhangi bir bilgi ulaşmış değil" dedi.
Marmara Denizi Büyükçekmece açıklarında 12 km derinlikte 5.7 büyüklüğünde deprem meydana gelmiştir. Tüm bölgeye geçmiş olsun, AKOM teyakkuz halinde, can ve mal kaybına dair herhangi bir bilgi ulaşmış değil.— Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) September 26, 2019
4.4 BÜYÜKLÜĞÜNDE ARTÇI DEPREM
Söz konusu depremden yaklaşık yarım saat sonra bir de artçı deprem şehir genelinde hissedildi. Bu sarsıntının büyüklüğü Kandilli Rasathanesi tarafından 4.4 olarak açıklandı.
AVCILAR'DA CAMİ MİNARESİ ÇÖKTÜ
İstanbul'un Avcılar ilçesinde Merkez Camii'nin minaresinin çöktüğü bildirildi.
Avcılar Merkez Camii'nin minaresi çöktü #Deprem pic.twitter.com/8n7kiykxKg— gzt (@gztcom) September 26, 2019
İSTANBUL VALİLİĞİ: HERHANGİ BİR HASAR İHBARI YAPILMADI
Depreme ilişkin olarak İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada da "Meydana gelen deprem sonrasında saat 14.20 itibariyle ilimizdeki AFAD, AKOM, 112, 155, 156 ihbar hatlarına herhangi bir hasar ihbarı yapılmamıştır" bilgisi verildi.
'BİNALARA GİRMEYİN'
AFAD Deprem Dairesi Başkanı Murat Nurlu, "Deprem Kuzey Anadolu fayında meydana geldi. 4.5-4.6 büyüklüğünde artçılar meydana gelebilir. Binalara girmeyin" diye konuştu.
İstanbul'da deprem anı, bir evde kameraya böyle yansıdıhttps://t.co/JI2QO23ePy pic.twitter.com/HEUZ2NUzah— Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) September 26, 2019
KAYMAKAMLIK BİNASINDA PANİK ANLARI
Deprem sırasında Esenyurt Kaymakamlık binasında işlemlerini gerçekleştirmek için bulunan vatandaşlar ile çalışanların yaşadığı panik cep telefonu kamerasına yansıdı. Gazeteci İrfan Sapmaz'ın Tweetter hesabından paylaştığı videoda depremin yarattığı panikle dışarı çıkmaya çalışanların uyarıldığı görülürken, içeride bulunan insanlar da dua etti.
Esenyurt Kaymakamlık binasında depreme yakalandık. pic.twitter.com/mKqAEV4MmN— İrfan Sapmaz (@irfanspmz) September 26, 2019
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)