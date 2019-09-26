Rus amfibik Be-200 uçağı, Kemer’de orman yangını söndürme çalışmalarına katıldı

Rusya’nın Ankara Büyükelçiliği’nden yapılan açıklamada “Çok amaçlı amfibik Be-200 uçağı Kemer’deki bir orman yangını söndürme çalışmasına katıldı. Gösteri uçuşları sırasında uçağın manevra kabiliyeti gözler önüne serildi, yangına su bırakma işlemi gerçekleştirildi. Hidro havacılık alanında gelişmek isteyen Türk tarafı ile görüşmeler yapılıyor” ifadeleri kullanıldı.

Daha önce Rostov bölgesi idaresi, Taganrog Havacılık Bilim-Teknik Kompleksi’ni ziyaret eden Türk heyetin Be-200 uçaklarının satın alma olasılığıyla ilgilendiğini duyurmuştu. Heyete Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli başkanlık etmişti. Ziyaret sırasında uçağın özellikleri incelenmiş, montaj çalışmaları, hizmet merkezi ve uçuş simülatörü gözlemlenmişti, uçakların Türkiye’ye sevkiyatı olasılığı görüşülmüştü.