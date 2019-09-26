İBB Başkanı İmamoğlu: İstanbul'da yeni 859 adet deprem toplanma yeri tespit ettik

İstanbul'da meydana gelen depremde can kaybı ve ciddi anlamda yaralanma ihbarı olmadığını açıklayan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "İstanbul'da yeni 859 adet deprem toplanma yeri tespit ettik. Bu konuda hazır olanlar var, olmayanlar var. Bunların hazırlık çalışmalarını yapacağız" dedi.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'da bugün saat 14.00 sıralarında yaşanan 5.8 büyüklüğündeki depreme ilişkin açıklama yaptı.
Avcılar ve Sarıyer'deki minarelerin üst noktasındaki devrilmenin dışında yapı yıkımlarıyla ilgili ihbarların asılsız çıktığını bildiren İmamoğlu, "Bunlar bizi sevindiren haberler. Elbette ki deprem İstanbul'un bir gerçeği, doğanın bir gerçeği. Hepimiz biliyoruz deprem tek başına insan öldürmüyor, ihmal öldürüyor. Depreme hazırlık yapılmazsa ve binalarımızla ilgili sıkıntılar can kaybına sebep oluyor. Temenni ediyoruz ki en hızlı şekilde İstanbul'a hep birlikte müdahale edeceğiz" diye konuştu.
İmamoğlu, 20 yılı aşkındır deprem konusunda herkesin teyakkuzda olduğunu belirterek, şöyle devam etti:
"Fakat ne yazık ki İstanbul'da riskli bina sayısı hepimizi rahatsız etmekte. Bu konu da göreve gelir gelmez başladığımız alanlardan birisi. En üst mesele olduğunu, seferberlik meselesi olduğunu, milli bir mesele olduğunu ve bu süreci hep beraber konuşmak zorunda olduğumuzu devletimizin en üst kademeleriyle, belediyelerimiz her aşamasında bu süreci en ciddiye alacak şekilde ve kesinlikle hiçbir taviz vermeksizin kararlı olarak süreci tamir etmek zorunda olduğumuzu hep ifade ettim. Elbette bu hazırlığı yapacağız, afet bilincini geliştireceğiz, ciddi eğitimlerimiz olacak. İstanbul'da afete hazırlık noktasında hazırladığımız uygulamayı devreye almak için çalışmalarımız bitmek üzere."
'CİDDİ BİR İKAZ ALMIŞ DURUMUNDAYIZ'
İmamoğlu, AKOM'da teyakkuzda olduklarını, İGDAŞ, İSKİ ve diğer iştiraklerin de sürece müdahale edecek şekilde hazır bulunduğunu ifade ederek, şunları söyledi:
"İstanbul'da afete hazırlık noktasında hazırladığımız uygulamayı devreye almak için çalışmalarımız bitmek üzere. İstanbul’da yeni 859 adet deprem toplanma yeri tespit ettik. Bu konuda hazır olanlar var, olmayanlar var. Bunların hazırlık çalışmalarını yapacağız. İstanbul'un merkezi ilçelerinde Fatih'ten Şişli'ye, Beyoğlu'na, Beşiktaş'a, Üsküdar'a, Kadıköy'e varıncaya kadar çalışmalarımız var. Bütün bunlar bir yana bugün ciddi bir ikaz almış durumundayız. Bu ikazı milletçe değerlendirmekle mesuluz. Sevinçliyiz ki can kaybımız yok, ciddi anlamda yaralanma ihbarı yok."
Depremle ilgili gelişmeleri takip ettiklerini dile getiren İmamoğlu, "İstanbul’da şu anda tespit ettiğimiz 2 caminin minaresi hasar gördü. Daha doğrusu yere düşen kısmı var. Avcılar ve Sarıyer'de yapılarla ilgili çokça ihbar aldık ancak bir kısmı asılsız. Bir kısmıyla ilgili de ekiplerimiz dağılmış durumda. Riskli görülen binalarda gazı keserek tedbir alıyoruz. Elimize ulaşan net tedbirler olunca kamuoyunu bilgilendireceğiz" değerlendirmesini yaptı.
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