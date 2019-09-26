İYİ Parti'den MHP'li Yalçın'a: Sarhoş ve müptezel bir adam

16(son)-Son olarak İP müdiresine tavsiyemiz;— E. Semih Yalçın (@E_SemihYalcin) September 24, 2019
Himayesine girdiğin HDP ile arana mesafe koy,
Sırtını yasladığın Kandil ile arana mesafe koy,
Kucağına oturduğun CHP ile arana mesafe koy,
Talimat aldığın FETÖ ile arana mesafe koy.
8-Ülkücülerin elleri; iki cihanda da bu Felaket Kadın’ın yakasındadır.— E. Semih Yalçın (@E_SemihYalcin) September 24, 2019
Milliyetçi-Ülkücü camia; dünyada Ülkücü Harekete verdiği zararların, tefrikacılığının, saçtığı fitne tohumlarının hesabını demokrasi ve hukuk çerçevesinde bu kadından soracaktır.
İYİ PARTİ’DEN YALÇIN’A YANIT
MHP’li Yalçın’a yanıt İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan’dan geldi. Türkkan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Yalçın için şu ifadeleri kullandı:
"Sarhoş ve müptezel bir adamın bir kadın siyasetçiye, bir parti Genel Başkanı’na cinsiyeti üzerinden devamlı hakaret ve küfür etmesini Türk kamuoyunun takdirine bırakıyorum."
Sarhoş ve müptezel bir adamın bir kadın siyasetçiye, bir parti Genel Başkanı’na cinsiyeti üzerinden devamlı hakaret ve küfür etmesini Türk kamuoyunun takdirine bırakıyorum.— Lütfü Türkkan (@LutfuTurkkan) September 26, 2019
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