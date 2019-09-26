İYİ Parti'den MHP'li Yalçın'a: Sarhoş ve müptezel bir adam

MHP'li Semih Yalçın'ın İYİ Parti lideri Meral Akşener'le ilgili sözlerine İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan'dan yanıt geldi. Türkkan, "Sarhoş ve müptezel bir adamın bir kadın siyasetçiye, bir parti Genel Başkanı’na cinsiyeti üzerinden devamlı hakaret ve küfür etmesini Türk kamuoyunun takdirine bırakıyorum.”

16(son)-Son olarak İP müdiresine tavsiyemiz;

Himayesine girdiğin HDP ile arana mesafe koy,

Sırtını yasladığın Kandil ile arana mesafe koy,

Kucağına oturduğun CHP ile arana mesafe koy,

Talimat aldığın FETÖ ile arana mesafe koy. — E. Semih Yalçın (@E_SemihYalcin) September 24, 2019

8-Ülkücülerin elleri; iki cihanda da bu Felaket Kadın’ın yakasındadır.

Milliyetçi-Ülkücü camia; dünyada Ülkücü Harekete verdiği zararların, tefrikacılığının, saçtığı fitne tohumlarının hesabını demokrasi ve hukuk çerçevesinde bu kadından soracaktır. — E. Semih Yalçın (@E_SemihYalcin) September 24, 2019

MHP’li Semih Yalçın, Meral Akşener'e “Kucağına oturduğun CHP ile arana mesafe koy” deyip, İYİ Parti lideri için “Kavga, kaos ve istenmedik olaylara yol açabilecek; masum insanların birbirine girmesine, kan akmasına yol açabilecek kışkırtmalar tehlikelidir, ateşle oynamaktır. Ülkücülerin elleri; iki cihanda da bu Felaket Kadın’ın yakasındadır. Milliyetçi-Ülkücü camia; dünyada Ülkücü Harekete verdiği zararların, tefrikacılığının, saçtığı fitne tohumlarının hesabını demokrasi ve hukuk çerçevesinde bu kadından soracaktır" ifadelerini kullanmıştı.

​İYİ PARTİ’DEN YALÇIN’A YANIT

MHP’li Yalçın’a yanıt İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan’dan geldi. Türkkan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Yalçın için şu ifadeleri kullandı:

"Sarhoş ve müptezel bir adamın bir kadın siyasetçiye, bir parti Genel Başkanı’na cinsiyeti üzerinden devamlı hakaret ve küfür etmesini Türk kamuoyunun takdirine bırakıyorum."

Sarhoş ve müptezel bir adamın bir kadın siyasetçiye, bir parti Genel Başkanı’na cinsiyeti üzerinden devamlı hakaret ve küfür etmesini Türk kamuoyunun takdirine bırakıyorum. — Lütfü Türkkan (@LutfuTurkkan) September 26, 2019

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