Avcılar'da cami minaresinin devrilme anı kameralara yansıdı

İstanbul'da saat 14:00 sıralarında şehir genelinde hissedilen bir deprem meydana geldi. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi, Silivri açıklarında gerçekleşen depremin büyüklüğünü ilk dakikalarda 5.7 olarak açıkladı.

Avcılar Merkez Mahallesi'ndeki Hacı Ahmet tükenmez Camii'nin iki minaresinden birisinin şerefesi devrilirken şans eseri ölen veya yaralanan olmadı.

Avcılar'da cami minaresinin devrilme anı kameralara yansıdıhttps://t.co/bJTMRuBvpz pic.twitter.com/aGulF8XYy1 — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) September 26, 2019

​Gümüşpala Mahallesi'ndeki bir binada da önemli hasar meydana geldiği ifade edildi. Deprem paniği sırasında atlarken bacağından yaralanan bir kişi Avcılar Murat Kölük Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli, Hacı Ahmet tükenmez Camii'nin yanında yaptığı açıklamada, can veya mal kaybı olmadığını açıklarken, son sarsıntının bir kez daha 1999 Marmara Depremi'ni hatırlattığını zaman kaybedilmeden güvenli binalar yapılması gerektiğini söyledi.

KRİZ MASASI OLUŞTURULDU

Avcılar'daki deprem ardından ilçe Kaymakamı Kemal İnan ve Belediye Başkanı Turan Hançerli başkanlığında kriz masası oluşturuldu. Kriz masasının deprem ardından ortaya çıkan şikayet ve hasarları değerlendireceği açıklandı.