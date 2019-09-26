İmamoğlu'nun danışmanı: İBB Başkanı AKOM'da yayın üstüne yayın yapıyor, malum medya yayına vermiyor

5.8 büyüklüğündeki depremin ardından İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı Necati Özkan, kişisel Twitter hesabında bir paylaşımda bulundu.

Özkan, “İstanbul'da deprem oluyor. İBB Başkanı AKOM'da yayın üstüne yayın yapıyor. Ama kamu görevi yaptığını iddia eden malum medya İmamoğlu'nu yayına vermiyor. Onun yerine herkesin açıklamasını veriyor” dedi.

İstanbul’da deprem oluyor. iBB başkanı Akom’da yayın üstüne yayın yapıyor. Ama kamu görevi yaptığını iddia eden malum medya İmamoğlu’nu yayına vermiyor. Onun yerine herkesin açıklamasını veriyor. pic.twitter.com/OoRWCIazJm — Necati Özkan (@NecatiOzkan) September 26, 2019

​Özkan, bir sonraki paylaşımında da şunları kaydetti:

"Deprem’in ardından olaya el koyup üst üste açıklamalar yapan İBB Başkanı es keza gecikseydi, medyanın neler uyduracağı belliydi."

Deprem’in ardından olaya el koyup üstüste açıklamalar yapan İBB başkanı es keza gecikseydi, medyanın neler uyduracağı belliydi. pic.twitter.com/mJK0NSfVrS — Necati Özkan (@NecatiOzkan) September 26, 2019

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