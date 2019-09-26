Türk Telekom ve Turkcell'den mobil hatlardaki kesintiye ilişkin açıklama

Türk Telekom ve Turkcell, deprem sebebiyle mobil hatlardaki yoğunluk kaynaklı kesinti söz konusu olmakla beraber, şirketlerin sabit ses, geniş bant ve fiber altyapısında herhangi bir kesinti ve sorun bulunmadığını duyurdu.

Bugün İstanbul’un Silivri ilçesi açıklarında gerçekleşen 5,8 şiddetindeki depremin ardından yaşanan iletişim sıkıntısı ile ilgili Turkcell’in sosyal medya hesabından duyurulan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Silivri açıklarında meydana gelen depremden dolayı ses aramalarında yoğunluk yaşanmaktadır. Hizmet dışı kalan sahamız bulunmamaktadır. 4.5G ve fiber altyapımız kesintisiz hizmet yapmaktadır. Tüm Türkiye’ye geçmiş olsun".

Uzmanlardan alınan bilgiye göre, ülke genelinde faaliyet gösteren hiçbir GSM operatörünün şebekesinde halihazırda bir hasar ve kesinti bulunmamakta. Yoğun bir şekilde artan çağrı trafiğine bağlı olarak sesli aramalarda gecikmeler ve aksamalar yaşanmakta. İnternet ve SMS hizmeti sorunsuz devam etmekte. Alınan bilgiye göre konuyla ilgili tüm şirketler gerekli tedbirler için çalışmakta.

Türk Telekom tarafından yapılan açıklamada ise, "Merkez üssü Silivri olan deprem sebebiyle, mobil hatlardaki yoğunluk kaynaklı kesinti söz konusu olmakla beraber, sabit ses, geniş bant ve fiber altyapımızda herhangi bir kesinti ve sorun bulunmadığını belirtiriz. Sarsıntıdan etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun diliyoruz" ifadelerine yer verildi.