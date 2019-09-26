Depremin ardından metrobüs seferlerine düzenleme

Twitter hesabından açıklama yapan Ongun, deprem anında metrobüs hattında 290 adet olan otobüs sayısının hızlıca 485'e çıkarıldığını belirterek, "Saat 17:30 itibariyle Metrobüs hattında 525 otobüsümüz tam kapasite çalışacaktır. Dinlenmeden sefer yapan görevlilerimize teşekkür ederiz.” ifadelerini kullandı.
Deprem anında Metrobüs hattında 290 adet olan otobüs sayısı hızlıca 485’e çıkarılmıştır. Saat 17:30 itibariyle Metrobüs hattında 525 otobüsümüz tam kapasite çalışacaktır. Dinlenmeden sefer yapan görevlilerimize teşekkür ederiz.— Murat Ongun (@Mrt_Ongun) September 26, 2019
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